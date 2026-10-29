Obras Sanitarias informó que este jueves 29 de octubre realiza tareas de reparación de urgencia en el acueducto de Colonia Fiscal, en el departamento Sarmiento, tras detectar una filtración. La intervención apunta a corregir una falla en la red de distribución de agua potable. Según el organismo, durante el desarrollo de los trabajos podría registrarse afectación en el servicio.

La empresa precisó que la merma o interrupción del suministro se estima entre las 12 y las 20. Ese rango horario es el período en el que se concentraría el impacto sobre la prestación. En este tipo de contingencias, la disponibilidad de agua depende de la magnitud de la reparación y del comportamiento de las reservas domiciliarias.

Áreas alcanzadas Las zonas comprendidas por la posible afectación son Villa Media Agua, Colonia Norte, Colonia Sur y sectores aledaños. El alcance territorial informado por el organismo es relevante porque involucra áreas urbanas y periurbanas del departamento. La medida puede traducirse en baja presión o falta de agua, según la ubicación de cada usuario dentro de la red.

Desde Obras Sanitarias solicitaron a los vecinos extremar los cuidados de las reservas de agua en los tanques domiciliarios mientras duren las tareas. También recomendaron priorizar el uso para beber, mantener la higiene y preparar alimentos. La indicación apunta a administrar el consumo hasta que finalicen los trabajos y se normalice el suministro.

Canales de consulta El organismo recordó que los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 264 506 4444 o a través de la línea gratuita 0800-222-6773. Ese contacto permite canalizar consultas sobre la evolución de la reparación y eventuales cambios en el servicio. No se informó, por el momento, un plazo adicional para la restitución total del abastecimiento más allá del rango horario previsto.