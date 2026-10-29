El Ministerio de Gobierno realizó un operativo en Pocito y otorgó 150 licencias. La actividad formó parte de los operativos viales que despliega en la provincia.

El Ministerio de Gobierno entregó 150 licencias de conducir a habitantes de Pocito en una jornada realizada en la Unión Vecinal Carpintería, sobre calle Anacleto Gil, entre Mendoza y Ruta 40. La actividad se inscribió en los Operativos de Licencia que esa cartera despliega en distintos puntos de la provincia. En ese marco, la presencia oficial buscó acercar el trámite a vecinos de la zona sur del departamento.

Distribución de documentos

Según el detalle informado por el Ministerio de Gobierno, del total de documentos otorgados 75 correspondieron a licencias para motos, 40 a autos y 35 a autos y motos. La entrega se concentró en una sola jornada y se vinculó con las acciones territoriales de seguridad vial. Ese tipo de operativos apunta a facilitar el acceso a la documentación habilitante para conducir en el ámbito provincial.

Autoridades presentes

La actividad contó con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma. También asistieron el director de Control del Tránsito, Gianfranco Orlando; la directora de Transporte, María Eugenia González; y el director de Regularización Dominial, Rodrigo Galván. La participación de esas áreas muestra una intervención institucional articulada en torno al control del tránsito y la gestión de documentación.

Alcance provincial

El operativo se enmarca en el trabajo territorial que el Ministerio de Gobierno desarrolla en materia de seguridad vial en distintos departamentos de San Juan. La cartera no informó en el texto otros plazos ni una próxima fecha para una nueva entrega en Pocito. La continuidad de estas acciones dependerá del cronograma que establezca el ministerio para nuevos operativos en la provincia.