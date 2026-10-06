Luciano Moncho, alumno de la EPET N°4, quiere cortarles el pelo a Franky Style cuando el rapero llegue a la provincia. El show será el domingo 18 de octubre en Villa Krause.

Con apenas 16 años, Luciano Moncho combina sus estudios en la EPET N°4, donde se especializa en programación, con una actividad que empezó como hobby y derivó en una práctica sostenida: la barbería. El adolescente, conocido como Luchi, busca ahora concretar un objetivo puntual vinculado con la visita a San Juan de Franky Style.

Su intención es cortarle el pelo al artista durante su paso por la provincia. En diálogo con TELESOL DIARIO, el joven dijo: “Quiero cortarle el pelo, conocerlo y hacerle varias preguntas. Y que me dé un autógrafo”. La propuesta no se limita a una foto, sino a un contacto breve que le permita trabajar con uno de sus referentes.

La visita del músico está prevista para el domingo 18 de octubre, a las 20, en El Bar de Titi, en Villa Krause, como parte de la gira “Puff Puff Pass 10 años”. Franky Style, cuyo nombre real es Francisco Sebastián Argíz, nació en Buenos Aires y desde los 7 años vive en Neuquén, donde desarrolló su carrera en la escena del hip-hop.

Una práctica que creció

La relación de Luciano con la barbería comenzó a los 14 años, cuando empezó a practicar como una actividad recreativa. Con el tiempo se fue perfeccionando y pasó a realizar cortes de manera más sistemática, mientras continúa con su formación secundaria. Esa evolución explica que hoy la barbería ya no aparezca solo como pasatiempo, sino como una actividad que ocupa un lugar central en su rutina.

Una acción solidaria en Pocito

A principios de septiembre, después de los incendios que afectaron a vecinos de Pocito, participó junto a otros barberos de una iniciativa solidaria. La propuesta consistió en ofrecer cortes de pelo a cambio de alimentos no perecederos, con el objetivo de colaborar con las familias damnificadas por el fuego. Según explicó el propio Luchi a este medio, se trató de “una organización de barberos para ayudar a los afectados del incendio en Pocito”.

El recorrido de Franky Style

Franky Style inició su recorrido artístico en 2014, cuando integró el grupo Terrorista Style junto a Fazzini y Em3ge. En 2017 presentó “My Life Is Chili”, su primer EP, y luego amplió su presencia en la escena nacional e internacional a partir de su participación en MDB Crew, junto a artistas como C.R.O y Homer El Mero Mero. La llegada del músico a San Juan abre para Luciano una oportunidad concreta: intentar pasar de admirador a barbero, aunque sea por unos minutos.