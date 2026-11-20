La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa desarrollando el Plan 50 Cuadras, con nuevas intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y optimizar la circulación en distintos sectores de la Capital.
Este viernes 20 de noviembre, los trabajos se concentrarán en calle Catamarca, con dos frentes de intervención:
* Calle Catamarca entre Rivadavia y Laprida - Tareas de Repavimentación - Tramo pendiente
* Calle Catamarca entre Av. J. I. de la Roza y Rivadavia - Tareas de Repavimentación
* Calle Catamarca Entre Mitre y Av. J. I. de la Roza - Tareas de Repavimentación
Debido al desarrollo de estas tareas, se dispondrán cortes de tránsito en los sectores mencionados. Por este motivo, se solicita a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización y considerar vías alternativas para evitar demoras.