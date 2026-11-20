Se realizarán tareas de limpieza, sellado, bacheo y repavimentación en distintos tramos. Habrá cortes de tránsito durante las intervenciones.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa desarrollando el Plan 50 Cuadras, con nuevas intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y optimizar la circulación en distintos sectores de la Capital.





Este viernes 20 de noviembre, los trabajos se concentrarán en calle Catamarca, con dos frentes de intervención:





* Calle Catamarca entre Rivadavia y Laprida - Tareas de Repavimentación - Tramo pendiente

* Calle Catamarca entre Av. J. I. de la Roza y Rivadavia - Tareas de Repavimentación

* Calle Catamarca Entre Mitre y Av. J. I. de la Roza - Tareas de Repavimentación