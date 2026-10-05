Acertó cinco números en la modalidad Siempre Sale y se quedó con un premio de $11.108.448. Hubo 45 ganadores en todo el país.

Un apostador de San Juan obtuvo un premio de $11.108.448 en el último sorteo del Quini 6, tras acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale. Según el resultado difundido, fueron 45 las personas que alcanzaron esa misma cantidad de aciertos en todo el país. El caso vuelve a ubicar a la provincia entre las jurisdicciones alcanzadas por los premios de este juego de lotería nacional.

En Siempre Sale, los números sorteados fueron 03, 44, 19, 26, 15 y 05, y el pozo repartido entre los ganadores de cinco aciertos superó los $499 millones. Además del ganador sanjuanino, hubo apostadores de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y otras provincias. El dato relevante es que el premio no surgió del acierto pleno de seis números, sino de una modalidad de distribución entre múltiples ganadores.

Sin ganadores del pozo principal En las modalidades principales del sorteo no hubo apostadores con los seis números, por lo que los pozos volverán a acumularse para la próxima jugada. En el Tradicional salieron 24, 27, 15, 38, 21 y 11, con un pozo estimado de $1.605.244.410. En La Segunda, los números fueron 37, 23, 00, 16, 10 y 32, con un pozo de $4.683.149.251.

En La Revancha aparecieron 29, 45, 34, 21, 14 y 42, con un acumulado de $2.145.847.680. De acuerdo con esos resultados, el próximo sorteo tendrá un pozo estimado total de $10.100 millones. Esa cifra surge de la acumulación de las principales modalidades sin ganadores del premio mayor.

Además, el Pozo Extra registró 1.003 ganadores, que recibieron $199.401,79 cada uno. El reparto general del sorteo confirma un escenario de premios distribuidos entre múltiples apostadores, mientras los montos mayores quedan para la próxima edición del juego.