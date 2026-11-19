La Secretaría de Deporte montará un espacio en la FNS 2026 con actividades interactivas y clubes de la provincia. También habrá muestras, torneos y homenajes a referentes sanjuaninos.

La Secretaría de Deporte tendrá un stand en la Fiesta Nacional del Sol 2026 con propuestas para mostrar la oferta deportiva de San Juan y acercar distintas disciplinas a niños, jóvenes y adultos. El espacio buscará vincular a los visitantes con clubes, federaciones y entrenadores para facilitar la continuidad de la práctica deportiva. La iniciativa se apoyará en actividades interactivas, exhibiciones y recorridos temáticos dentro del predio de la fiesta.

Disciplinas y clubes El stand incluirá sectores dedicados al fútbol, rugby, tenis, natación, básquetbol, hockey, vóley, atletismo, levantamiento de pesas, powerlifting, tiro con arco, ajedrez, tenis de mesa, deporte adaptado y actividades para adultos mayores. También participarán clubes como Hispano, Jockey Club, UVT y Ausonia, además de federaciones deportivas que presentarán sus propuestas. Según la organización, el objetivo es que cada visitante pueda identificar una disciplina y conocer dónde practicarla.

Exhibiciones y pruebas Entre las atracciones previstas habrá autos clásicos de la década del 60, vehículos de competición, un ring de boxeo, un octágono de MMA, una pileta para actividades náuticas y una palestra de 12 metros de ancho por 6 de alto. También se realizarán juegos recreativos y deportivos tipo kermés, con premios y actividades para toda la familia. El Skatepark será sede de un torneo nacional de Roller Freestyle, mientras que también se anunciaron muestras vinculadas al Ironman y a FUNDAME.

Reconocimientos El espacio prevé un reconocimiento a cuatro referentes del deporte sanjuanino: Roly Rodríguez en fútbol, Luciana Agudo en hockey sobre césped, Carlos Yanzi en básquetbol y Rubén Ramos en ciclismo. La actividad se inscribe en una agenda que combina exhibición, participación y difusión de trayectorias deportivas locales. En ese marco, la Secretaría también informará sobre los programas Actívate, Construyendo Valores, Deporte Adaptado y Adulto Mayor.

La propuesta apunta a fortalecer el vínculo entre clubes, federaciones y comunidad durante la Fiesta Nacional del Sol 2026. Según la planificación oficial, el espacio funcionará como punto de acceso a información, demostraciones y contactos para quienes quieran iniciar o retomar una disciplina. El desarrollo de la agenda deportiva quedará sujeto al cronograma general de la celebración provincial.