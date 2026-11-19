La empresa comenzará a operar este jueves 19 de noviembre con cinco frecuencias semanales. Los pasajes parten desde $78.000 finales por tramo, según informó la compañía.

La conectividad aérea de San Juan sumará desde este jueves 19 de noviembre un vuelo directo de JetSMART hacia Buenos Aires. La aerolínea ultra low cost informó que la nueva ruta tendrá cinco frecuencias semanales, de lunes a viernes. El servicio se incorpora al plan de expansión de la compañía en Argentina y en la región.

Según informó la empresa, los pasajes ya están disponibles en su sitio web oficial y en agencias de viajes. Las tarifas parten desde los $78.000 finales por tramo, con impuestos y tasas incluidos. La disponibilidad comercial anticipada busca posicionar la ruta en la próxima temporada y ampliar las opciones de traslado entre la provincia y el principal centro de conexión del país.

Crecimiento en el mercado argentino

JetSMART señaló que ya transportó a más de 17 millones de pasajeros en el mercado argentino. La operación local se apoya en una flota de aviones Airbus A320 y A321neo, que la empresa presenta como la más nueva de Sudamérica. En ese marco, proyecta superar las 20 aeronaves operando en Argentina hacia el verano de 2027, con 10 unidades del modelo A321neo.

Expansión regional

Desde el inicio de sus operaciones en 2016, JetSMART Airlines dijo haber movilizado a más de 66 millones de pasajeros en Sudamérica. La compañía afirmó que hoy es el tercer operador aéreo de la región, excluido el mercado doméstico de Brasil, y que cuenta con más de 100 rutas en nueve países y una flota total de 59 aviones. También informó una orden firme de compra por otras 120 aeronaves hacia 2031.

Entre sus antecedentes recientes, la aerolínea indicó que recibió por cuarta vez la distinción como Mejor Aerolínea Ultra Low-Cost de Sudamérica por SKYTRAX, en 2021, 2023, 2025 y 2026. Además, mencionó un reconocimiento de Cirium como la compañía con menores emisiones de carbono por asiento en Latinoamérica y una alianza con American Airlines para acumular y canjear millas del programa AAdvantage® en vuelos de ambas empresas.

La puesta en marcha de la ruta abre una nueva alternativa de conexión para pasajeros sanjuaninos y para el movimiento comercial y turístico entre la provincia y Buenos Aires. El servicio quedará sujeto a la operatoria regular de la empresa y a la evolución de la demanda en los próximos meses.