La herramienta suma validación con foto y permite gestionar expedientes desde el celular. Fasoli dijo que otra plataforma para internaciones estaría lista antes de fin de año.

La Obra Social Provincia (OSP) puso en funcionamiento una nueva aplicación digital que permite realizar 17 trámites de manera virtual y sumar una fotografía a la credencial digital de los afiliados. La medida apunta a reducir la presentación de documentación en papel y a evitar gestiones presenciales en las oficinas de la entidad.

El interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, explicó en diálogo con Radio Mil20 que la herramienta busca simplificar la atención y mejorar el acceso a los servicios de la obra social. Según detalló, la nueva plataforma incorpora una validación de identidad mediante imagen del afiliado y se suma al sistema de credencial digital que ya funcionaba a través de Ciudadano Digital.

Funcionamiento y alcance

La aplicación puede descargarse en teléfonos con sistema Android e iOS, y permite ingresar tanto por Ciudadano Digital como directamente desde la nueva herramienta. Fasoli afirmó que el sistema habilita trámites sin necesidad de concurrir a la obra social ni presentar documentación física, “solamente con el escaneo”. Entre las gestiones disponibles mencionó la incorporación de familiares y la solicitud de documentación.

El funcionario indicó que la plataforma también permite seguir el estado de cada expediente, conocer el paso de una oficina a otra y recibir la resolución final. Como ejemplo, mencionó los trámites por nacimiento o matrimonio, que antes requerían una presentación presencial y documentación en papel. “Antes tenía que venir por acá, hacer el trámite y esperar. Ahora directamente sube la partida de nacimiento y el trámite va solo”, señaló.

Cartas de derivación y transición

Otro procedimiento que quedará incluido es el de las cartas de derivación para afiliados que deben viajar a otra provincia para recibir atención médica. Fasoli explicó que ese trámite históricamente exigía reunir documentación, presentar pasajes e informar el lugar de estadía del paciente, y que en muchos casos se resolvía después de la atención. Con la nueva aplicación, la gestión podrá hacerse desde el teléfono y, según indicó, de manera previa.

De todos modos, el interventor aclaró que durante un período convivirán el sistema digital y el presencial para facilitar la adaptación de los beneficiarios. En paralelo, sostuvo que en el área de farmacia la digitalización ya permitió normalizar el 95% de la entrega de medicamentos, aunque persisten excepciones vinculadas con patologías y tratamientos especiales de baja incidencia y alto costo.

Próxima plataforma

Fasoli adelantó además que la obra social trabaja en una nueva aplicación orientada al aspecto prestacional, con foco en el seguimiento de internaciones y la unificación de información dispersa en distintas oficinas. De acuerdo con su previsión, esa herramienta podría estar terminada antes de fin de año. En ese esquema, la OSP busca centralizar datos y reducir tiempos administrativos en la gestión de prestaciones médicas.