El premio salió en la modalidad Siempre Sale del sorteo N.º 3420, realizado el domingo 25 de octubre. La jugada fue vendida en la subagencia 702 de la ciudad de San Juan.

Un apostador sanjuanino obtuvo un premio de $61.136.532 en el Quini 6, en la modalidad Siempre Sale, luego del sorteo N.º 3420 realizado el domingo 25 de octubre. La información fue difundida por la Caja de Acción Social de San Juan, que precisó que la jugada fue registrada en Capital. El caso se inscribe en el circuito provincial de comercialización del juego oficial, con impacto directo en una subagencia de la ciudad.

La apuesta ganadora fue vendida en la subagencia 702, ubicada en la ciudad de San Juan, y fue el único premio registrado en la provincia dentro de esa modalidad, según el organismo provincial. Ese dato permite dimensionar que el beneficio no se distribuyó entre varios apostadores locales, sino que quedó concentrado en una sola boleta. En juegos de azar regulados por el Estado, la trazabilidad de la venta y del sorteo es el dato central para validar el cobro posterior.

La combinación sorteada estuvo integrada por los números 00, 13, 22, 24, 37 y 43. El ganador acertó cinco de los seis números de la modalidad Siempre Sale, condición que habilitó la adjudicación del monto informado. La suma supera los $61 millones y constituye el principal dato económico de la jugada difundida por la Caja de Acción Social.

El organismo provincial también informó el plazo para el cobro del premio. La persona ganadora tendrá tiempo hasta el 10 de noviembre de 2026 para presentarse a reclamarlo. Ese vencimiento fija el horizonte administrativo del caso y marca el próximo paso concreto para quien resulte titular de la boleta premiada. Hasta esa fecha, el dato relevante es la disponibilidad del premio y la necesidad de acreditar la jugada ganadora ante la autoridad de aplicación.