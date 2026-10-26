La Cámara Argentina de la Construcción estimó un fuerte impacto laboral del plan habitacional anunciado por Marcelo Orrego. La ejecución sería escalonada y el pico llegaría en cuatro a seis meses.

La construcción de 30 nuevos barrios en San Juan abrió expectativas en un sector con alta capacidad de arrastre sobre la economía provincial. Tras el anuncio del gobernador Marcelo Orrego, la Cámara Argentina de la Construcción señaló que el plan habitacional podría impulsar el empleo, reactivar la actividad y movilizar una cadena de industrias y servicios vinculados con la obra. El impacto no se limitaría a la mano de obra directa, sino también a proveedores y actividades asociadas.

Según el sector, detrás de cada proyecto se activa una red que incluye metalúrgicas, carpinterías, empresas de aluminio y otros rubros relacionados con la construcción. Ese efecto multiplicador es uno de los elementos que la entidad considera más relevantes del programa. La incidencia económica dependerá, sin embargo, del ritmo de inicio de cada emprendimiento y de su ejecución efectiva.

Estimación sectorial Julián Rins, vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación San Juan, sostuvo que el impacto laboral será significativo, aunque aclaró que todavía es prematuro fijar una cifra definitiva. “Esto va a generar mucha mano de obra. No quiero dar un número porque es relativo, pero será una cifra muy importante, tanto por la mano de obra que toma la construcción en forma directa como por todas las industrias asociadas, que también van a producir empleo y movimiento económico”, señaló.

Rins indicó que la generación de empleo se producirá de manera progresiva, a medida que los conjuntos habitacionales comiencen a ejecutarse. También remarcó que las 30 urbanizaciones no arrancarán al mismo tiempo, sino en forma escalonada. En ese marco, consideró que desde el inicio de las obras el efecto sobre la economía provincial se sentirá con rapidez.

Pico de actividad Uno de los datos que dimensiona el alcance del plan es la estimación de hasta dos puestos de trabajo por cada vivienda en obra, considerando empleo directo e indirecto. Rins explicó que ese cálculo debe leerse en función del ritmo de ejecución y no como una incorporación inmediata de trabajadores. “No es que de un día para el otro vaya a haber 2.000 viviendas en ejecución; esto será un proceso. Algunas arrancarán más rápido que otras, pero lo importante es que se tratará de un flujo continuo de construcción que alcanzará su pico en cuatro, cinco o seis meses”, detalló.

De acuerdo con esa proyección, el período de mayor actividad sería también el de mayor generación de puestos de trabajo y demanda para las industrias proveedoras. El dirigente empresario agregó que el anuncio es “una noticia muy importante y positiva para el sector y para la provincia”, aunque advirtió que el alcance concreto dependerá de cómo se instrumenten los proyectos. Como variable a seguir, la entidad ubicó el inicio efectivo de las obras y la velocidad con que se incorporen nuevos frentes de trabajo.