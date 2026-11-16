El árbol se desplomó por los fuertes vientos en Calingasta y bloqueó la circulación. Personal municipal trabaja para despejar la calzada.

Un álamo de gran porte cayó sobre calle Libertad, en Barreal, departamento Calingasta, y bloqueó por completo el tránsito vehicular en esa zona del oeste sanjuanino. El episodio se produjo en medio de los fuertes vientos registrados en el sector cordillerano, según el reporte difundido.

La caída del ejemplar atravesó toda la calzada y dejó varados a automovilistas que pasaban por el lugar pocos instantes después del desplome. De acuerdo con la información disponible, no se informaron personas lesionadas, aunque el hecho generó una obstrucción total del paso.

El fenómeno se inscribe en una jornada de viento intenso en el oeste de San Juan, con efectos directos sobre la circulación y la seguridad vial en caminos y calles expuestas. En zonas como Barreal, este tipo de eventos obliga a reforzar la precaución por la posibilidad de caída de ramas, árboles y otros elementos sobre la traza urbana o rural.

Trabajos de despeje personal municipal interviene para retirar los troncos y restablecer la circulación vehicular. Mientras continúan esas tareas, se pidió máxima precaución a quienes transiten por la zona, a la espera de que la calle vuelva a quedar habilitada.

El dato operativo central es que el corte se produjo en calle Libertad y la reapertura dependerá de la finalización de las tareas de extracción del árbol. Hasta entonces, el tránsito permanece condicionado por la presencia del ejemplar caído.