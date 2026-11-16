El Registro Civil de San Juan cumple 144 años desde la sanción de la Ley N° 874, promulgada el 17 de noviembre de 1882 durante la gobernación de Anacleto Gil. Según la reseña histórica elaborada junto al Archivo General de la Provincia, la norma creó la primera oficina civil pública y laica del país para documentar nacimientos, casamientos y defunciones. La decisión provincial se adelantó por casi dos años a la legislación nacional y quedó asociada a un cambio institucional que modificó el registro de los actos civiles.

Hasta fines del siglo XIX, esos actos estaban asentados únicamente en libros parroquiales de la Iglesia Católica, lo que dejaba sin cobertura legal plena a quienes profesaban otras religiones y limitaba la disponibilidad de estadísticas estatales. En ese contexto, la provincia ya contaba con un antecedente ideológico en la Carta de Mayo de 1825, impulsada por Salvador María del Carril. La nueva normativa respondió a esa línea institucional y estableció un sistema civil separado del registro eclesiástico.

Primeras oficinas y reglas de funcionamiento

El decreto reglamentario de enero de 1883 organizó la atención en la Intendencia General de Policía de la Capital y en juntas municipales de departamentos como Trinidad, Desamparados, Concepción, Santa Lucía, Pocito, Albardón, Angaco, Caucete, Jáchal e Iglesia. Las primeras oficinas en abrir al público, en febrero de 1883, fueron las de Trinidad y Capital. La ley exigía libros encuadernados, foliados y firmados en cada hoja, sin abreviaturas, raspaduras ni espacios en blanco. También dispuso la exención de impuestos para las personas sin recursos económicos al momento de inscribir los actos.

El relevamiento documental estuvo a cargo del Departamento Archivo Histórico de la Dirección del Archivo General de la Provincia y Sistema Provincial de Archivos, integrado por Verónica Robles, Irene García Molina y Susana Tello. El equipo analizó libros de actas originales, leyes y decretos de la época para reconstruir el origen del organismo y su desarrollo inicial. Según esa investigación, San Juan se anticipó por casi dos años a la Nación, que recién sancionó la Ley Nacional N° 1565 en octubre de 1884 y entonces solo regía para Capital Federal y territorios nacionales.

Red de delegaciones y obras recientes

En la actualidad, la repartición cuenta con 38 delegaciones en toda la provincia y avanzó en un proceso de descentralización de servicios. Entre las aperturas y reaperturas recientes figuran Los Berros, en Sarmiento, el 20 de agosto de 2024; la sede de Rivadavia en avenida Libertador General San Martín 4352 Oeste, el 29 de octubre de 2024; y Las Flores, en Iglesia, el 21 de noviembre de 2024. También se habilitaron las delegaciones de Jáchal el 7 de abril de 2025 y Capital 3 - Trinidad el 16 de abril de 2025, además de la sede de Rivadavia - Barrio Jardín Policial.

El despliegue territorial se completó con la inauguración del nuevo Archivo Central de la repartición el 12 de junio de 2026. El acto fue encabezado por la ministra de Gobierno, Laura Palma, junto con la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, y la directora del Registro Civil, Verónica Benedetto. Según la información oficial, la nueva infraestructura busca optimizar la organización, preservación y resguardo de la documentación institucional. En paralelo, se impulsan iniciativas legislativas para declarar de interés institucional al organismo en la Cámara de Diputados de la Nación, mediante un proyecto presentado por Nancy Viviana Picón Martínez y Carlos Gustavo Jaime Quiroga, y en la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan, a través de una propuesta de Juan de la Cruz Córdoba.