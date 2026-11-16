El director de Hidráulica de San Juan, José María Ginestar, confirmó este lunes que el organismo comenzó a liberar agua de forma controlada hacia los ríos San Juan y Jáchal. La medida busca recargar los acuíferos, es decir, las reservas de agua subterránea, y aportar al llenado de los diques provinciales. La definición se inscribe en la planificación del manejo hídrico en una provincia donde el deshielo condiciona el riego agrícola y la disponibilidad futura del recurso.

Según detalló el funcionario en una entrevista radial, el río San Juan recibirá un caudal sostenido de 10 metros cúbicos por segundo, mientras que el río Jáchal tendrá 4 metros cúbicos por segundo. Ginestar sostuvo que “esto es parte de la planificación y es importante para la recarga de acuíferos, que es la reserva futura de nuestro riego”. La operatoria apunta a ordenar la distribución del agua en una etapa de aumento de caudales por el deshielo.

Precauciones y riesgos

El director pidió precaución en las zonas de cauce porque hay maquinaria trabajando para extraer áridos, tanto con autorización como de manera clandestina. También advirtió sobre un punto sensible para el tránsito: el cruce de calle Salta, detrás de La Costanera, podría quedar cortado si el caudal supera la altura de la alcantarilla. Ese tipo de contingencias vuelve relevante el seguimiento de la crecida para vecinos, productores y responsables de la circulación en áreas ribereñas.

Crecida en cordillera

Ginestar informó además que el río Castaño, en Calingasta, llegó a 200 metros cúbicos por segundo, cinco veces más que semanas atrás. Dijo que las defensas construidas en la zona respondieron bien hasta ahora, aunque el comportamiento del río sigue bajo observación. El dato importa porque anticipa el volumen que puede seguir bajando desde la cordillera hacia los sistemas de riego y regulación de la provincia.

Impacto en el riego

Para el riego agrícola, el coeficiente de entrega subió de 0,30 a 0,45, con revisión semana a semana, según explicó el funcionario. Ese coeficiente define el porcentaje de agua que se distribuye a los productores y su variación incide directamente sobre la disponibilidad para los cultivos. Ginestar advirtió que, si continúa el calor en la alta montaña, el caudal podría llegar a 300 metros cúbicos por segundo o más en las próximas semanas.

El funcionario agregó que “el daño más grande lo produce la variabilidad del río” y que, si el caudal aumenta de manera gradual, el cauce se acomoda con menos sobresaltos. La evolución del deshielo en los próximos días será la variable clave para determinar si la provincia mantendrá estos caudales, si habrá nuevos ajustes en la entrega de agua o si se modifican las condiciones de circulación en los sectores más expuestos.