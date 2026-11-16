Un carnicero advirtió que los clientes llevan menos cantidad por la suba de precios. El kilo de punta de espalda ronda los 22 mil pesos y presiona la demanda.

En una recorrida de Telesol Noticias por comercios de San Juan, un carnicero describió un cambio en los hábitos de compra de las familias ante la suba de precios. Según su testimonio, bajó la demanda de carne vacuna y también la cantidad que lleva la clientela habitual.

“Acá se nota un poco la recaída de la venta de carne”, dijo el comerciante al ser consultado sobre el movimiento en el mostrador. Explicó que antes los clientes compraban un kilo y ahora piden tres cuartos o 600 gramos. Ese ajuste en el volumen de compra refleja una adaptación al precio final de los cortes.

Precios y cortes Entre los productos que más sintieron la baja de ventas mencionó la punta de espalda, un corte usado con frecuencia en las parrillas sanjuaninas. El carnicero indicó que el kilo ronda los 22 mil pesos y que, como la pieza se vende entera, el monto total complica la decisión de compra de muchas familias. La referencia surge de la consulta periodística realizada en comercios de la provincia.

Alternativas de compra Frente a esos valores, el entrevistado señaló que creció la elección del pollo como opción más económica. “Acá se vende muchísimo pollo. Los vecinos venden mucho. Es debido a lo que cuesta comprar un kilo de carne hoy”, afirmó. La comparación entre ambos productos muestra un corrimiento del consumo hacia proteínas de menor precio relativo.

Estrategia comercial Para sostener la actividad, los carniceros de la zona buscan ajustar sus márgenes de ganancia. Consultado sobre qué hacen para no perder ventas, el comerciante resumió que la principal estrategia es “tratar de limar lo más que se pueden los precios”. El movimiento del mostrador queda así condicionado por la evolución de los valores y por la capacidad de compra de los hogares sanjuaninos.