Desde el comité organizador de la Fiest Nacional del Sol informaron que hoy, lunes 23 de noviembre, el ingreso al predio será gratuito.

Bajo el concepto “San Juan, tierra en transformación”, la propuesta del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación está pensada para que grandes y chicos puedan explorar, experimentar y conocer el potencial de la provincia desde una perspectiva innovadora y participativa.





En el stand se propone un espacio interactivo e inmersivo que tiene como eje central la tierra, entendida como el origen de la historia sanjuanina, el sostén de su desarrollo productivo y el punto de partida para construir nuevas oportunidades de crecimiento.





La iniciativa apunta a que los visitantes no sean simples espectadores, sino protagonistas de una experiencia en la que podrán explorar, descubrir, experimentar, investigar, cocinar y compartir. De esta manera, la ciencia, la producción y la innovación se presentarán a través de actividades diseñadas para despertar la curiosidad y generar un vínculo directo con la identidad provincial.





Además, en la Plaza de los Emprendedores, más de 30 proyectos sanjuaninos de diferentes rubros ofrecen sus productos a los visitantes. Mientras se hace el recorrido por este sector del predio se puede disfrutar música en vivo y un espacio para comer algo en los food trucks.





El Ministerio de Producción también está a cargo de la Plaza de la vid y el olivo. En este espacio se pone en valor a estos dos sectores productivos de la matriz diversa de San Juan. Allí, distintas empresas olivícolas y vitivinícolas tienen sus productos en exhibición, brindan información a los visitantes para que puedan conocer más acerca de sus variedades y realizan degustaciones.





Todas las familias sanjuaninas y los turistas que visitan la provincia quedan invitados a disfrutar la última jornada de Fiesta Nacional del Sol.