Bajo el concepto “San Juan, tierra en transformación”, la propuesta del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación está pensada para que grandes y chicos puedan explorar, experimentar y conocer el potencial de la provincia desde una perspectiva innovadora y participativa.
En el stand se propone un espacio interactivo e inmersivo que tiene como eje central la tierra, entendida como el origen de la historia sanjuanina, el sostén de su desarrollo productivo y el punto de partida para construir nuevas oportunidades de crecimiento.
La iniciativa apunta a que los visitantes no sean simples espectadores, sino protagonistas de una experiencia en la que podrán explorar, descubrir, experimentar, investigar, cocinar y compartir. De esta manera, la ciencia, la producción y la innovación se presentarán a través de actividades diseñadas para despertar la curiosidad y generar un vínculo directo con la identidad provincial.
Además, en la Plaza de los Emprendedores, más de 30 proyectos sanjuaninos de diferentes rubros ofrecen sus productos a los visitantes. Mientras se hace el recorrido por este sector del predio se puede disfrutar música en vivo y un espacio para comer algo en los food trucks.
El Ministerio de Producción también está a cargo de la Plaza de la vid y el olivo. En este espacio se pone en valor a estos dos sectores productivos de la matriz diversa de San Juan. Allí, distintas empresas olivícolas y vitivinícolas tienen sus productos en exhibición, brindan información a los visitantes para que puedan conocer más acerca de sus variedades y realizan degustaciones.
Todas las familias sanjuaninas y los turistas que visitan la provincia quedan invitados a disfrutar la última jornada de Fiesta Nacional del Sol.