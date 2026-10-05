Ullum inauguró el paseo “Ullum Pura Vida y Naturaleza”, un espacio público de más de 700 metros cuadrados intervenido para transformar un baldío en un lugar de encuentro, recreación y cultura. La obra incorpora circuitos peatonales, áreas verdes, juegos infantiles, mobiliario urbano, iluminación LED y esculturas vinculadas con la identidad del departamento.

La apertura contó con la presencia del intendente David Domínguez, autoridades municipales y vecinos, que participaron del corte de cintas y del descubrimiento de la placa conmemorativa. En la misma jornada se bendijo la gruta de Nuestra Señora del Carmen y se presentaron piezas del artista Óscar Fontalvo, entre ellas el “Jardín de Girasoles”, el “Jardín de Cactus”, el “Portal Solar” y una figura de guanaco.

Homenaje educativo Uno de los puntos centrales fue el mural dedicado al maestro Héctor Aníbal Martínez, realizado por los artistas Claudio Domínguez Arancibia y Elizabeth Leguizamón. La obra mide seis metros de largo por 2,5 de alto y lo muestra como figura central de la comunidad educativa local, acompañado por alumnos y el paisaje de los cerros ulluneros. El reconocimiento se completó con una placa que destaca su vocación y su tarea como director de la Escuela Elvira de la Riestra de Laínez entre 1963 y 1991.

Actividad cultural Durante la ceremonia también se entregaron remeras a los 64 bailarines del Ballet “Arte Nativo”, que representarán a Ullum y a San Juan en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, previsto en Córdoba. La participación del elenco suma una derivación cultural y representativa al acto de inauguración, en un contexto de puesta en valor de la identidad local.

El paseo quedó planteado como un espacio para distintas generaciones, con integración de naturaleza, cultura y memoria. Su uso cotidiano y su conservación serán las variables a seguir en los próximos meses, junto con la actividad que genere como nuevo punto de reunión en el departamento.