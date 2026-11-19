El Perilago del dique de Ullum llega a la temporada de verano con expectativas de recuperación por la mejora en los niveles de agua, después de varios años de sequía que limitaron el uso de playas y servicios. El cambio en las condiciones hídricas impacta de manera directa en los clubes y prestadores turísticos de la zona, que dependen de la cercanía del agua a la costa para operar con normalidad. En paralelo, la actividad náutica muestra señales de crecimiento y suma nuevas prácticas al esquema recreativo del embalse.

Preparativos en las playas Gustavo Mulet, integrante de la Asociación de Concesionarios del Perilago, explicó en diálogo con Radio Mil20 que la recuperación del nivel de los diques abre una oportunidad para los establecimientos del área. “Hace 10 años el dique tuvo quizás su nivel más bajo. Hemos pasado varios años con muchos temas de sequía y esto afecta a la mayoría de los clubes, porque la playa se alarga y hay barro y basura, entonces es imposible usarla”, señaló. Según indicó, varios clubes ya iniciaron tareas de limpieza de malezas y nivelación del terreno con maquinaria vial para llegar en condiciones al verano.

El comportamiento del embalse también depende del manejo del recurso hídrico. Mulet indicó que en los últimos días se registró una baja del nivel del agua y comenzó la erogación hacia el cauce del río San Juan, una medida orientada a reencauzar el curso. En ese marco, advirtió que habrá que prestar atención a sectores como la calle Salta, por donde podría circular agua debido a la falta de un puente. El dirigente sostuvo que el uso del recurso se viene administrando de manera racional para que los tres diques de la provincia se llenen y luego liberen excedentes hacia el río.

Habilitaciones y control sanitario Además de la playa, los clubes deben completar los requisitos para habilitar sus piletas antes de recibir visitantes. Mulet indicó que, en general, las instalaciones ya funcionaron en temporadas previas, aunque deben pasar por las inspecciones correspondientes. Para obtener la autorización de Salud Pública, los responsables deben presentar el contrato del guardavidas, análisis que certifiquen las condiciones del agua y revisiones médicas del personal. De acuerdo con su estimación, esas habilitaciones suelen concretarse durante los primeros días de diciembre.

El representante de los concesionarios también anticipó que el movimiento turístico podría sostenerse si muchas familias deciden vacacionar en la provincia y utilizar los espacios recreativos locales. En ese escenario, el perilago no sólo depende del estado de las playas, sino también de la evolución del nivel de los embalses durante el verano. Mulet consideró que, aunque podría haber excedentes hacia fines de enero o principios de febrero, no ve un problema grave para el inicio de la temporada.

Más deportes náuticos La oferta del Perilago de Ullum se amplió incluso en años de menor disponibilidad de agua. Mulet destacó la calidad del embalse y recordó que el lugar fue históricamente un punto de referencia para la vela, el windsurf y otras actividades con embarcaciones. También mencionó el crecimiento del windfoil, una modalidad que utiliza una tabla pequeña con un foil —estructura que eleva la tabla sobre el agua— y una vela inflable sostenida con las manos. Según sus cálculos, hace dos temporadas había unas 20 tablas, el año pasado se ubicaron entre 50 y 60 y para este verano podrían superar las 100.

Actualmente, el perilago cuenta con entre ocho y diez concesionarios, entre clubes y establecimientos de la zona. Mulet agregó que Punta Tabasco está disponible para quienes quieran solicitar su concesión ante el Estado, luego de que distintos responsables pasaran por ese espacio. También señaló que hay sectores hacia el oeste del dique con playas atractivas y visitantes, aunque sin concesionarios ni guardavidas, por lo que pidió mantener precauciones. Con los trabajos de acondicionamiento en marcha, la temporada dependerá de la evolución del agua y de las habilitaciones previstas para diciembre.