Un árbol interactivo, fotografías ambientadas en el siglo XIX y una tienda que exhibirá lonas confeccionadas por personas con discapacidad, formarán parte de este espacio pensado para las familias de San Juan

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano prepara una propuesta institucional que tendrá como eje central a las familias y el acompañamiento del Estado a las personas en las distintas etapas de la vida.





Uno de los principales atractivos del stand será un árbol, inspirado en especies autóctonas de San Juan, como el aguaribay o el algarrobo. Allí, los más chicos podrán dibujar a sus familias en hojas de cartón troqueladas y colgarlas en sus ramas, construyendo una obra que irá tomando forma durante las jornadas de la fiesta.





Otra de las propuestas será la denominada “Fotografía Familiar del Tiempo”, una experiencia realizada con inteligencia artificial, que permitirá a los visitantes retratarse en una escenografía ambientada en una casa colonial sanjuanina de principios del siglo XIX.





El recorrido también incluirá la “Tienda Familia”, un espacio destinado a exhibir lonas confeccionadas por personas con discapacidad durante talleres impulsados por el Ministerio. Estas producciones serán entregadas como merchandising y estarán acompañadas por una pantalla que mostrará el proceso de elaboración.





De esta manera, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano propone un espacio que combina tecnología, identidad, participación y políticas públicas, con el objetivo de acercar a las personas las acciones que se desarrollan para acompañarlos en las diferentes etapas de la vida.