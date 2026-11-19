En la previa de la FNS 2026, el primer mandatario estuvo con quienes protagonizarán el espectáculo el viernes, sábado y domingo próximos

En vísperas del comienzo de la Fiesta Nacional del Sol, el gobernador Marcelo Orrego estuvo presente en el ensayo del show central del evento, oportunidad que aprovechó para entregar remeras a los artistas que se encontraban en el lugar.





El espectáculo central de la Fiesta Nacional del Sol 2026 se llama “Parque Triásico: Aventura y descubrimiento” y se realizará en el Velódromo Vicente Chancay los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026. Será a partir de las 21.





La puesta artística central está inspirada en el Parque Provincial Ischigualasto y el período Triásico, con más de 350 artistas en escena que combinan teatro, ciencia, música e imaginación.