En vísperas del comienzo de la Fiesta Nacional del Sol, el gobernador Marcelo Orrego estuvo presente en el ensayo del show central del evento, oportunidad que aprovechó para entregar remeras a los artistas que se encontraban en el lugar.
El espectáculo central de la Fiesta Nacional del Sol 2026 se llama “Parque Triásico: Aventura y descubrimiento” y se realizará en el Velódromo Vicente Chancay los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026. Será a partir de las 21.
La puesta artística central está inspirada en el Parque Provincial Ischigualasto y el período Triásico, con más de 350 artistas en escena que combinan teatro, ciencia, música e imaginación.