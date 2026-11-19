La Municipalidad de Rivadavia continúa avanzando con su plan de mejoramiento de infraestructura vial. En esta oportunidad, quedó inaugurada la repavimentación de las calles Ansilta y Colangüil, ubicadas en el barrio Universidad Católica.

Los trabajos comprendieron una superficie total de 1.818 metros cuadrados de nuevo pavimento y fueron ejecutados íntegramente con fondos municipales, reafirmando el compromiso de la gestión de invertir los recursos propios en obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos.





La intervención permite optimizar las condiciones de circulación, brindar mayor seguridad vial y ofrecer una mejor conectividad a quienes transitan diariamente por la zona.





De esta manera, Rivadavia continúa transformando sus barrios con obras concretas, realizadas con recursos municipales y destinadas a acompañar el crecimiento y desarrollo del departamento.