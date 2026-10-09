La secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) San Juan, Karina Navarro, denunció irregularidades en los llamados para cubrir horas vacantes en los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS). La dirigente sostuvo, en una entrevista en el programa Tiza y Pizarrón, que no existe un instrumento legal que regule esas convocatorias desde la modificación del diseño curricular. El planteo pone en discusión el procedimiento de cobertura de cargos y la validez de designaciones realizadas en ese marco.

El conflicto se originó con el cambio de diseño curricular que comenzó a aplicarse el 18 de mayo en los primeros años de los CENS. Según Navarro, ese proceso implicó la reubicación de docentes titulares, pero todavía quedaron establecimientos con situaciones sin resolver. También señaló que los espacios curriculares nuevos que no pudieron cubrirse permanecieron vacantes durante meses, con alumnos sin esas clases durante todo el cuatrimestre anterior.

Convocatorias informales

Navarro explicó que, como no hubo inscripción previa ni se entregaron carnets para los nuevos cargos, las autoridades recién comenzaron a convocar por presentación de carpeta hace una o dos semanas. Sin embargo, afirmó que las pautas se comunicaron sin una resolución formal. Según su relato, “Han mandado un Word sin disposición, sin resolución, y la autoridad o la dirección de área deben emitir en forma conjunta una resolución de cómo va a ser el procedimiento de ese llamado”.

Designaciones observadas

La falta de un marco legal, siempre según la dirigente sindical, derivó en asignaciones de horas a personas sin el título correspondiente. Esa situación motivó reclamos formales de docentes para frenar esas designaciones. Navarro indicó que esos nombramientos quedarían suspendidos cuando lleguen a la comisión de interinatos y suplencias, porque luego pasarían a revisión en legales si no se ajustan a la competencia de título exigida.

Reclamo por antecedentes

La titular de UDA también cuestionó el criterio de evaluación de antecedentes de los aspirantes. Dijo que no se está considerando la trayectoria profesional de cada uno y que no existe un procedimiento definido para ordenar los llamados. En ese contexto, sostuvo que el pedido no proviene solo del sindicato, sino también de los docentes afectados, y reclamó que las autoridades educativas emitan una resolución formal cuanto antes.

El punto central del planteo es la ausencia de una norma escrita que ordene la cobertura de horas en los CENS tras el cambio curricular. Mientras no haya una resolución específica, la continuidad de las designaciones y su eventual revisión administrativa seguirán sujetas a observaciones en la comisión de interinatos y suplencias.