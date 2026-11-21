El actor y conductor participó del streaming oficial de la celebración y recibió muestras de afecto del público. También habló de su vínculo con la provincia y de sus próximos proyectos.

Darío Barassi volvió a San Juan en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y fue uno de los invitados especiales del streaming oficial de la celebración. Su presencia en el predio derivó en una ovación del público y en una demostración espontánea de afecto hacia el actor y conductor sanjuanino.

Durante la entrevista, Barassi repasó su relación con la provincia y sostuvo: "Cuando vengo a San Juan es otra dimensión de cariño, otra dimensión de amor". También describió los saludos, pedidos de fotografías y regalos que recibe cada vez que regresa a su tierra. El intercambio se produjo en un contexto de alta exposición pública, con asistentes que acompañaron la charla con aplausos.

Vínculo con la provincia El conductor recordó sus raíces, a sus amigos de toda la vida y las vacaciones en el dique de Ullum. Además, mencionó tradiciones sanjuaninas que intenta transmitirles a sus hijas y contó que, junto con su mujer, tienen como lema familiar pasar la Fiesta Nacional del Sol en San Juan. En ese tramo también expresó: "Para mí es una provincia del carajo".

La participación de Barassi se inscribió en una celebración que, además de su programación artística, funciona como espacio de visibilidad para figuras locales con proyección nacional. En ese sentido, su presencia reforzó el perfil institucional del evento y la identificación del conductor con la provincia, un vínculo que el propio entrevistado presentó como sostenido en el tiempo.

Agenda profesional En la misma charla, Barassi adelantó que continuará al frente de Ahora Caigo y que tiene nuevos proyectos de ficción en desarrollo. Mencionó una serie prevista para mediados del próximo año, centrada en un vínculo entre suegro y yerno, y también el estreno de Ponete en mi lugar, una película protagonizada junto a Fiorella Urtizberea, realizada en Uruguay con la compañía Cimarrón y con estreno en Amazon Prime.

El actor señaló además que su carrera comenzó en 2009 y que busca seguir desarrollándola durante toda su vida. La agenda que detalló deja abierta la continuidad de su trabajo en televisión, ficción y plataformas, mientras la Fiesta Nacional del Sol sumó una nueva presencia de uno de los sanjuaninos con mayor reconocimiento nacional.