Gaetan Fetaud ganó el Ironman 51.50 en San Juan, pero sigue afectado por la intervención de Ueno Bank en Paraguay. Dice que su dinero quedó atrapado y depende de ayuda para gastos básicos.

El triunfo de Gaetan Fetaud en San Juan quedó atravesado por la crisis de Ueno Bank en Paraguay. El triatleta francés nacionalizado paraguayo, ganador de la clasificación general masculina del Ironman 51.50, afirmó que perdió el acceso a los ahorros acumulados durante dos décadas. Según su testimonio, ese dinero estaba depositado en la entidad intervenida por el Banco Central de Paraguay.

A los 34 años, el deportista señaló que había elegido ese banco hace aproximadamente dos años y medio, cuando trasladó allí el capital que conservaba de su etapa en Europa y los fondos obtenidos por la venta de una propiedad. Explicó que su intención era generar intereses y contar con respaldo para afrontar la educación universitaria de sus hijos. La situación, de acuerdo con su relato, dejó comprometido prácticamente todo su patrimonio.

Impacto en la economía familiar La falta de liquidez ya repercute en los gastos cotidianos del grupo familiar. Fetaud contó que su equipo deportivo, Nike Pro Coaching, organizó una colecta para ayudarlo a cubrir necesidades inmediatas, después de quedar prácticamente sin fondos disponibles. En otra cuenta bancaria, dijo, apenas conservaba 34 dólares. También indicó que no cuenta con familiares en condiciones de asistirlo, que su esposa no trabaja y que tiene dificultades para sostener el pago del alquiler.

Con ese aporte solidario pudo afrontar combustible, alimentación, escolaridad de sus hijos y otras obligaciones diarias. Sin embargo, el auxilio tiene un límite y la incertidumbre sigue abierta sobre el acceso a sus fondos. El atleta dijo que tomó conocimiento de un mecanismo de garantía que contemplaría una devolución de hasta 38.000 dólares, aunque todavía no tiene precisiones sobre los plazos ni sobre la forma de aplicación en su caso.

Intervención y consecuencias La intervención de Ueno Bank fue dispuesta por el Banco Central de Paraguay, que ordenó congelar sus activos y pasivos y detener sus operaciones. La entidad había alcanzado una presencia relevante en el mercado financiero paraguayo, con cerca de 2,9 millones de clientes, cifra equivalente a alrededor del 60% de la población adulta, según los datos difundidos en el caso. Mientras algunos ahorristas con depósitos inferiores a los 1.500 dólares habrían comenzado a recibir sus fondos, Fetaud continúa a la espera de novedades.

El caso también derivó en investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en préstamos concedidos a compañías vinculadas al Grupo Vázquez, controlador de la entidad. En ese marco, ocho directivos del banco y otras 19 personas relacionadas con las firmas investigadas fueron imputados. La crisis, además, generó repercusiones políticas en Paraguay, con cuestionamientos por vínculos empresariales y posibles conflictos de intereses que derivaron en la renuncia del presidente paraguayo, Santiago Peña, y del ministro del Interior, Enrique Riera.

Fetaud llegó a San Juan para competir en el Ironman 51.50 y terminó primero en la clasificación masculina individual, con un tiempo de 2 horas y 44 segundos. Detrás de ese resultado deportivo, según relató, quedó una situación económica que condiciona la vida cotidiana de su familia. Por ahora, el dato pendiente es cuándo podrá disponer de una parte de los ahorros que había destinado a asegurar el futuro de sus hijos.