A menos de dos semanas del inicio, el predio de Pocito empezó a adaptarse para la Fiesta Nacional del Sol 2026. La distribución será similar a la del año pasado y el escenario principal se instalará la semana próxima.

A menos de dos semanas de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, el predio de la Ciudad Deportiva de Pocito comenzó a transformarse para recibir el evento. Ya arrancaron los primeros trabajos de armado de la Feria Temática y el movimiento se intensificará en los próximos días.

La edición 2026 se realizará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre bajo el lema “Parque Triásico”, una propuesta vinculada con el patrimonio paleontológico de Ischigualasto. La distribución de los espacios será muy similar a la del año pasado, con actividades concentradas alrededor del Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Montaje del escenario Uno de los hitos del operativo llegará a mitad de la semana próxima, cuando comiencen los trabajos para instalar el escenario principal dentro del Estadio del Bicentenario. Allí se desarrollarán los shows nacionales de las tres noches: Turf y Tan Biónica el viernes; Diego Torres y Andrés Calamaro el sábado, y La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2 el domingo.

Espacios y actividades El Velódromo Vicente Alejo Chancay volverá a integrarse con espacios para espectáculos y actividades culturales. En los sectores exteriores se ubicarán los stands comerciales, institucionales y de emprendedores, además de los patios gastronómicos y los escenarios alternativos destinados a artistas locales. La programación sumará este año una intervención teatral callejera con títeres gigantes y marionetas de dinosaurios que recorrerán el predio.

Más de 400 artistas sanjuaninos participarán en los distintos escenarios, en una feria renovada y con una grilla nacional orientada a convocar a familias de toda la provincia. Mientras avanzan los preparativos en Pocito, la organización entra en la etapa final antes de las tres jornadas de música, cultura y entretenimiento previstas para noviembre.