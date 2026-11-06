La obra social de las Fuerzas Armadas cerrará su farmacia y delegación en la provincia. Más de 3.500 afiliados y 19 trabajadores quedan alcanzados por la medida.

La farmacia y la delegación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) en San Juan dejarán de funcionar el 30 de noviembre. La decisión afecta a más de 3.500 afiliados, que deberán recurrir a la sede de Mendoza, la más cercana disponible, para consultas y acceso a medicamentos.

El suboficial retirado Marcelo Pereira Cuevas confirmó que los empleados de la delegación ya recibieron los telegramas de notificación. Según explicó, el pedido de los afiliados es que se evalúe una alternativa dentro de algún organismo provincial para evitar la interrupción total de la atención en la provincia.

Reclamo de afiliados

En declaraciones recogidas en la información original, Pereira Cuevas sostuvo: "Somos más de 3.500 afiliados a la obra social, que nos dejan tirados, no digo sin cobertura, pero sí tirados, porque ¿dónde vamos a recurrir?". También cuestionó que los aportes continúen descontándose con normalidad pese al deterioro del servicio que describió. El referente afirmó que este mes le retuvieron $300.000 por ese concepto.

La medida también alcanza al personal de la dependencia. De los 19 trabajadores notificados, diez tienen contrato y quedarían sin empleo con el cierre, según detalló Pereira Cuevas. En ese marco, el reclamo de los afiliados apunta a que la atención no se concentre exclusivamente en Mendoza, sino que pueda mantenerse algún punto de gestión en San Juan.

Impacto en adultos mayores

Entre los sectores más expuestos al cierre figuran los afiliados de mayor edad. Gladys Mercedes, de 82 años, señaló que hasta ahora resolvía en la provincia consultas y autorizaciones de estudios médicos. "Me va a costar mucho poder ir a buscar los remedios, poder hacer una consulta, cuando me indiquen algún estudio, ¿cómo hago para que me los autoricen?", planteó.

Los afiliados anticiparon que seguirán con los reclamos para intentar revertir la decisión antes de la fecha límite. Por ahora, la referencia operativa continuará siendo el 30 de noviembre, cuando la sede sanjuanina dejará de prestar servicios y quedará sin actividad la atención local de la obra social.