La Dirección de Políticas para Personas Mayores visitará durante noviembre tres centros de jubilados de Sarmiento, Chimbas y Rawson, con el objetivo de relevar necesidades de funcionamiento y escuchar a los socios de cada institución. La iniciativa se inscribe en el programa Mayor Bienestar, que reúne acciones de salud, recreación y educación permanente para adultos mayores.

La actividad se denomina “Visitando tu centro” y apunta a acercar equipos técnicos y autoridades provinciales a espacios donde se organizan actividades para personas mayores. Según el esquema difundido, el trabajo buscará identificar demandas concretas de cada entidad y fortalecer su funcionamiento institucional. En ese marco, la recorrida se presenta como una instancia de contacto directo con los centros que nuclean a jubilados en distintos departamentos de la provincia.

Primer encuentro La primera visita será el miércoles 11 de noviembre, de 17:30 a 19, en el Centro de Jubilados Minero Los Berros, ubicado en Belgrano s/n, en Sarmiento. La segunda escala está prevista para el miércoles 18, de 16:30 a 18, en el Centro de Jubilados Jóvenes con Experiencia, en Malvinas Argentinas y Valle Fértil, Villa Observatorio, Chimbas.

Cierre de la recorrida El cronograma concluirá el miércoles 25, de 17 a 18:30, en el Centro de Jubilados Augusto Krause, en pasaje Argentino entre Quiroz y Espeleta, en Rawson. Las visitas estarán a cargo de autoridades y equipos técnicos de la Dirección de Políticas para Personas Mayores. Los jubilados que quieran participar deberán presentarse en su centro el día y horario asignados.