Jeremías, de 14 años, murió el martes cuando iba a la escuela en Concepción. La autopsia descartó violencia y atribuyó el deceso a causas naturales.

La muerte de Jeremías, un adolescente de 14 años, ocurrió el martes por la mañana cuando se dirigía a la escuela y derivó en una autopsia que determinó una falla cardíaca como causa del deceso. El caso tuvo lugar en inmediaciones de Villa Dorrego, en Concepción, y quedó descartada la intervención de terceros, según el informe forense.

El joven había salido desde su domicilio en Santa Lucía rumbo a la escuela, pero se descompensó a pocos metros del establecimiento educativo. Una mujer que llevaba a su hijo al jardín advirtió la presencia del adolescente cerca de las 8:40 y dio aviso para pedir asistencia. En ese momento, el adolescente no llevaba documentación ni teléfono celular, lo que dificultó su identificación inmediata.

La respuesta institucional La comunidad de la Escuela Secundaria Teniente 1° Francisco Ibáñez difundió este miércoles un mensaje de despedida para el estudiante. Desde la institución señalaron que el paso de Jeremías dejó una marca entre compañeros, docentes y personal escolar. “Con su alegría, su simpatía y su buena energía dejó una huella imborrable en todos los que compartimos su camino en la escuela”, expresaron.

La escuela también transmitió su acompañamiento a la familia, amigos y allegados del adolescente, en un contexto de dolor por una muerte ocurrida de manera repentina. “Pedimos que encuentren consuelo en el cariño y los recuerdos que siempre permanecerán”, señalaron en el mensaje difundido por la comunidad educativa. La referencia a causas naturales, establecida por la autopsia, cerró la línea de investigación sobre un eventual hecho violento.

Antecedentes y alcance judicial Con el avance de la investigación, la Justicia determinó que el fallecimiento se produjo por una falla cardíaca. Ese resultado permitió descartar la participación de terceros y reencuadrar el caso como una muerte por causas naturales. La actuación judicial se concentró en precisar las circunstancias del episodio, mientras la institución educativa sostuvo su mensaje de despedida para el alumno.

El dato que sigue siendo relevante para la causa es el resultado forense, que fijó la causa de muerte y delimitó el cierre de la pesquisa en torno a un episodio sin intervención violenta. La comunidad escolar, por su parte, mantuvo su acompañamiento a los familiares del adolescente en los días posteriores al hecho.