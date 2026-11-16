La Corte de Justicia declaró no laborable el 16 de noviembre. Los plazos procesales no correrán y la actividad se reanudará el martes 17.

Los Tribunales de San Juan no atenderán al público este lunes 16 de noviembre por la conmemoración del Día del Empleado Judicial, según dispuso la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia.

La resolución alcanzó a los Centros Judiciales, que permanecerán sin atención durante toda la jornada. Además, la fecha fue declarada no laborable e inhábil para el cómputo de los plazos procesales, lo que implica que ese día no se contabilizarán términos judiciales en causas en trámite.

La conmemoración se realiza cada 16 de noviembre y está vinculada con la Ley Nacional 26.674, citada como marco de la decisión. En ese contexto, la medida se inscribe en el reconocimiento institucional a los trabajadores del Poder Judicial, aunque no altera la vigencia de los plazos fuera de la jornada declarada inhábil.

Reanudación: la actividad habitual en el Poder Judicial de San Juan se retomará el siguiente día hábil, martes 17 de noviembre. Hasta entonces, quienes deban realizar trámites o presentaciones deberán considerar que no habrá atención presencial ni cómputo procesal durante el feriado administrativo dispuesto por la Corte.