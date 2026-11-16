La Municipalidad de San Juan iniciará una nueva etapa de trabajos sobre Catamarca, entre avenida Libertador General San Martín y Santa Fe. Las tareas comenzarán el 16 de noviembre y habrá interrupciones temporales en la circulación.

La renovación de calles en Capital suma un nuevo frente de obra. La Municipalidad de San Juan, bajo la gestión de la intendenta Susana Laciar, pondrá en marcha este lunes 16 de noviembre otra etapa del Plan 50 Cuadras, esta vez sobre calle Catamarca.

Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre avenida Libertador General San Martín y calle Santa Fe, por lo que la circulación vehicular tendrá cortes temporales mientras avancen las tareas.

Desde el municipio solicitaron a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en la zona y utilizar vías alternativas para evitar inconvenientes.

La intervención forma parte del programa municipal destinado a mejorar la infraestructura vial y renovar distintas arterias de la Ciudad de San Juan.