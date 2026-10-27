La programación contempla actividades en la Plaza Departamental General San Martín y en el Anfiteatro Buenaventura Luna, consolidando una de las celebraciones culturales más importantes del país.

La Municipalidad de Jáchal, a través de la Dirección de Cultura, Turismo y Deportes, da a conocer la grilla artística completa de la 65° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, una propuesta que reunirá durante tres jornadas a destacados artistas nacionales, provinciales y departamentales, junto a academias de danza, ballets folklóricos, agrupaciones gauchas y expresiones culturales que forman parte de la identidad jachallera.





La programación contempla actividades en la Plaza Departamental General San Martín y en el Anfiteatro Buenaventura Luna, consolidando una de las celebraciones culturales más importantes del país.





La fiesta comenzará el sábado 7 de noviembre en la Plaza Departamental con una jornada dedicada a las tradiciones, la cultura y el encuentro familiar. La programación incluirá la apertura oficial, el ingreso del Patrono San José, las palabras de bienvenida de la Paisana Nacional de la Tradición, la participación de la Academia de Danzas Folklóricas Milagros del Tiempo, el desfile de agrupaciones gauchas y la presentación de carros antiguos con las candidatas a Paisana. También se realizará uno de los momentos más esperados de la noche, la elección y coronación de la nueva Paisana Nacional de la Tradición. Sobre el escenario actuarán Los Cabanay, Kuky Salas, Viajeros, Dúo Páez Brizuela, Carafea, Nico Balmaceda, Julio Zalazar, Los Arrieros Huaqueños y el cierre estará a cargo de Las Voces de Orán.





La celebración continuará el viernes 13 de noviembre en el Anfiteatro Buenaventura Luna. La previa contará con la participación del Ensamble Instrumental de la UNSJ, Academia de Danza Moquinera, Cancioneros, Conjunto de danza para jóvenes y adultos Añoranzas y Saypa. En el horario central se desarrollará la apertura oficial, el saludo de la Paisana Nacional de la Tradición, la actuación del Ballet Folklórico Raíces del Norte, Grupo Raíces, Leyla Bustos y Perico Luna, Canto 4, Ballet Jáchal, Periferia Folk, Juanjo Abregú, El Sietecincuenta, Labriegos, Telkara, Lechu García, Dúo Díaz Heredia y el esperado cierre con Christian Herrera, uno de los artistas más convocantes de la noche.





La última jornada tendrá lugar el sábado 14 de noviembre en el Anfiteatro Buenaventura Luna. La previa contará con las actuaciones de Dani Posse, Los Aballay, Ballet Recuerdos de Mi Tierra y Tres para Cuyo. Luego, en la programación central, se presentarán el Ballet Municipal Luis Tello, Takú, Dúo Ruarte Molina, Melteki, Laura Castro, el Instituto Coreográfico Modern Dance y Los Lucero de Jáchal. Uno de los momentos más emotivos de la noche será la tradicional Escenificación del Fogón de los Arrieros, considerada una de las expresiones culturales más representativas de la fiesta. Luego el espectáculo continuará con Soledad, Hermanos Godoy, Voces del Norte y Agustín González y el cierre artístico estará a cargo de un artista de renombre nacional como Sergio Galleguillo.





Con esta programación, la edición 65° de la Fiesta Nacional de la Tradición consolida su esencia como uno de los máximos encuentros culturales del país, integrando artistas locales, provinciales y nacionales en una propuesta que celebra la música, la danza, las costumbres y la identidad de todo un pueblo.