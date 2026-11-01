La instancia provincial de San Juan del Concurso Emprendimiento Argentino 2026 distinguió a tres emprendimientos locales que ahora representarán a la provincia en la etapa nacional, prevista para el 19 y 20 de noviembre en Buenos Aires. Según la organización, la provincia tuvo 81 participantes y fue la tercera con mayor cantidad de postulados, detrás de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad se desarrolló en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, con la presencia de Francesco Pagano, director de Desarrollo Emprendedor en el Ministerio de Economía de la Nación.

Los proyectos premiados quedaron distribuidos en dos categorías: Emprendimientos Tradicionales con Factor de Innovación y Emprendimientos de Base Tecnológica y Científica. El reconocimiento alcanzó propuestas en distintas etapas de desarrollo, desde iniciativas con hasta dos años de vida hasta otras en crecimiento y expansión. La definición provincial funcionó como instancia clasificatoria para la competencia nacional, que reúne emprendimientos de todo el país.

Emprendimientos tradicionales

En la subcategoría Despegue Emprendedor, de 0 a 2 años de vida, resultó ganador Juguetes EME, de Mirta Mariana Elizondo Carrizo. El emprendimiento desarrolla juguetes tecnológicos, inclusivos e interactivos, con propuestas orientadas a niños neurodivergentes. La iniciativa integra producción local, sustentabilidad y soluciones recargables que evitan el uso de pilas descartables.

En la subcategoría Crecimiento y Expansión, de 2 a 7 años de vida, fue distinguido Biodena Biocosmética, de Mariela León. La propuesta elabora cosmética natural a partir de plantas nativas de las montañas sanjuaninas. Según la presentación realizada, el proyecto articula conocimiento científico con el trabajo de productores rurales, promueve la trazabilidad, el aprovechamiento responsable de los recursos y el agregado de valor en origen.

Base tecnológica y seguridad minera

En la categoría Emprendimientos de Base Tecnológica y Científica, también en la subcategoría Despegue Emprendedor, fue distinguido Thorus, de María Agustina Garcés. Thorus - Angelus Jobs fue presentada como una solución de seguridad e higiene minera basada en un dispositivo inteligente y software propio. La tecnología incorpora identificación, medición del pulso, ubicación y alertas de emergencia y evacuación, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los trabajadores del sector.

El jurado estuvo integrado por María Belén Trincado Martín, de la Unión Industrial de San Juan; Daniel Milla, de la Federación Económica de San Juan; María Emilce Pérez Pelegrina y María Fernanda Navarro Belli, de Jóvenes Directores y Empresarios; Sandra Barceló, de la Cámara Minera de San Juan; José Carpino, de la Dirección de PyMEs y Emprendedores; Manuel Rodríguez, de la Agencia Calidad San Juan; y Francesco Pagano, del Ministerio de Economía de la Nación. En ese marco, José Carpino señaló que el gobierno de Marcelo Orrego dispuso premios de $5 millones para cada uno de los ganadores de las categorías mencionadas.