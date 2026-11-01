La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través del área de Servicios y Ambiente, desarrollará un nuevo cronograma de tareas destinadas a la forestación y el mantenimiento del arbolado público en distintos sectores de Capital.
Los trabajos se realizarán del lunes 2 al domingo 8 de noviembre, con intervenciones organizadas en turnos mañana y tarde, además de operativos programados durante el fin de semana.
Cronograma de trabajos del lunes 2 al viernes 6 de noviembre
Turno mañana, de 8 a 13 horas:
Se realizarán tareas de forestación en los siguientes sectores:
Villa Los Andes.
Villa Filomena.
Barrio Frondizi.
Turno tarde, de 14 a 19 horas:
Los equipos municipales atenderán reclamos relacionados con erradicaciones y cortes de ramas en distintos domicilios de Capital.
Trabajos durante el fin de semana
Sábado 7 y domingo 8 de noviembre, de 8 a 15 horas:
Se llevarán adelante tareas de erradicación de árboles peligrosos en diferentes domicilios de la Ciudad.