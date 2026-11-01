El Ministerio de Gobierno desarrolló 32 jornadas de formación en higiene y seguridad laboral desde 2024, según informó la cartera. Las actividades estuvieron orientadas a inspectores, profesionales, estudiantes y trabajadores de distintos sectores productivos. El objetivo declarado fue fortalecer la prevención de riesgos laborales y la actualización técnica en los ámbitos de trabajo.

Las capacitaciones fueron coordinadas por el Departamento de Higiene y Seguridad de la Subsecretaría de Trabajo e incluyeron instancias sobre prevención de accidentes, investigación de siniestros laborales y unificación de criterios inspectivos. En esas jornadas participó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), organismo nacional que interviene en la regulación y fiscalización del sistema de riesgos del trabajo. También se abordaron temas como carga térmica, seguridad en altura, radiaciones, seguridad vial en motocicletas, planes de movilidad y uso de herramientas digitales para la inspección, entre ellas tablets y ADU.

Mesas por actividad

En paralelo, el trabajo se articuló con el Programa Nacional de Prevención por Rama de Actividad (Pro.Na.Pre), que organiza mesas sectoriales para adaptar la prevención a cada rubro. Según el Ministerio de Gobierno, San Juan es la primera provincia del país con cinco mesas de trabajo abiertas vinculadas con olivo, vitivinicultura, energía solar, pistacho y minería. En el sector minero, además, se presentó la ficha del Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la Actividad Minera, una herramienta técnica citada en las actividades de 2024 y 2025.

Formación práctica

Las acciones también incluyeron jornadas abiertas al público y a trabajadores. En abril de 2025 se realizó “Menos estrés, más movimiento” en la Plaza Seca del Centro Cívico, con una propuesta de pausa activa y una feria con participación de organismos públicos y empresas privadas. En junio de 2025, en Anchipurac, se desarrolló una capacitación con práctica de manejo de extintores supervisada por bomberos voluntarios de Chimbas.

Durante 2026, el área continuó con capacitaciones específicas para inspectores sobre radiaciones ionizantes, insalubridad y riesgos disergonómicos, con intervención de organismos y entidades especializadas en seguridad y ergonomía laboral. También participó en la apertura de nuevas mesas Pro.Na.Pre en Mendoza y presentó estas líneas de trabajo en la Expo Innova Cuyo, realizada en octubre. En ese marco, una capacitación sobre riesgos laborales en el sector agropecuario reunió a 100 personas en Media Agua, departamento Sarmiento, con participación de la SRT y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

La continuidad de estas acciones marca una agenda de formación que combina actualización normativa, prevención sectorial y prácticas concretas para inspectores y trabajadores. El dato a seguir es la evolución de las mesas Pro.Na.Pre y la extensión de estas capacitaciones a más ramas de actividad durante 2026.