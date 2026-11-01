El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fenómeno llegará durante la tarde y podría registrar ráfagas superiores a los 70 km/h. En el resto de la provincia se espera una máxima de 29 grados y no descartan tormentas aisladas.

El domingo estará marcado por la presencia de viento Zonda en distintos sectores de San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para la tarde, ante la posibilidad de que se registren fuertes ráfagas en zonas de precordillera y departamentos del oeste provincial.

De acuerdo con el informe, las áreas alcanzadas por el aviso son la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de Ullum y Zonda.

En esos sectores se prevén velocidades de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, aunque las ráfagas podrían superar los 70 km/h. Entre los posibles efectos del fenómeno, el organismo señaló una disminución de la visibilidad, un incremento repentino de las temperaturas y un ambiente con condiciones muy secas.

Por otro lado, para el resto de San Juan se anticipa una jornada con una temperatura máxima de 29 grados. El pronóstico también contempla la posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde, acompañadas por viento del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.