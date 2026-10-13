Jugadas de Capital , Rivadavia y Chimbas obtuvieron premios en el Quini 6 y el Brinco . Los montos superaron los $4 millones en total.

Tres apuestas realizadas en agencias de San Juan resultaron premiadas en los sorteos del domingo 11 de octubre de 2026 del Quini 6 y el Brinco. Según los datos informados, los premios acumulados superaron los $4 millones. El resultado alcanzó a jugadas registradas en Capital, Rivadavia y Chimbas, en distintos puntos de la provincia.

En el sorteo N.º 3416 del Quini 6, una apuesta realizada en la Agencia 110, ubicada en Capital, obtuvo $1.426.087. La jugada acertó cinco números en la modalidad Segunda Vuelta, con la combinación 00, 04, 06, 08, 26 y 38. Ese tipo de modalidad premia coincidencias parciales dentro del sorteo, según la mecánica del juego.

Por su parte, el sorteo N.º 1375 del Brinco dejó dos apuestas ganadoras en San Juan. Ambas participaron en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale y recibieron $1.324.403 cada una. Una de ellas fue registrada en la Agencia 808, de Rivadavia, con los números 02, 04, 13, 21, 27 y 39.

Premios distribuidos La otra jugada ganadora correspondió a la Agencia 874, de Chimbas, y acertó la combinación 04, 13, 21, 32, 33 y 39. Con esas dos apuestas, el Brinco concentró los otros dos premios provinciales de la jornada. El reparto de resultados dejó a San Juan con presencia en dos de los principales juegos de azar del país.

Alcance provincial La suma de los tres premios supera los $4 millones, de acuerdo con los importes informados para cada apuesta. El dato relevante para la provincia es que los ganadores se distribuyeron entre tres departamentos y dos sorteos distintos. Queda como referencia que las jugadas fueron registradas en agencias locales y correspondieron a un mismo domingo de sorteo.