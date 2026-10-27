El Gobierno provincial y Aaavyt San Juan habilitaron una oferta con entradas, alojamiento y traslados. La comercialización seguirá hasta el 13 de noviembre de 2026.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo Regional San Juan impulsan la venta de paquetes turísticos para la Fiesta Nacional del Sol 2026. La propuesta reúne entradas, alojamiento, traslados y excursiones, con el objetivo de ampliar la llegada de visitantes al evento.

La iniciativa se apoya en un convenio entre ambas instituciones y busca incorporar las entradas para los espectáculos y actividades de la fiesta dentro de paquetes integrales. Según el esquema oficial, eso permite que turistas de distintos puntos del país organicen su viaje con servicios combinados y acceso a la programación de la celebración. La medida también apunta a reforzar el posicionamiento de la provincia como destino turístico.

Operador privado habilitado

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el presidente de Aaavyt Regional San Juan, Ariel Giménez, impulsaron el acuerdo, que contempla la participación de 35 agencias de viajes habilitadas. Esas agencias podrán ofrecer propuestas adaptadas a distintos perfiles de turistas, con servicios que incluyen alojamiento, traslados aéreos y terrestres, transporte desde hoteles, aeropuertos y terminales, además de circuitos turísticos y excursiones dentro de la provincia.

Para facilitar la comercialización, cada agencia podrá adquirir anticipadamente entradas para los espectáculos, distribuidas entre plateas, campo y tribunas populares. La operatoria se realizará mediante la plataforma oficial de venta, con la articulación de la Secretaría de Turismo. Ese mecanismo busca ordenar la oferta y asegurar disponibilidad dentro del esquema oficial de comercialización.

Vigencia y alcance económico

La iniciativa extiende los beneficios de la fiesta a sectores vinculados con alojamiento, gastronomía, transporte y excursiones, según el planteo oficial. El Gobierno provincial enmarca la medida en una política de desarrollo turístico que vincula grandes eventos con actividad económica y promoción del destino. La comercialización anticipada mediante este convenio estará vigente hasta el 13 de noviembre de 2026.

La Fiesta Nacional del Sol se desarrollará del 19 al 22 de noviembre de 2026, bajo la temática “Parque Triásico”. Para conocer a las agencias de viajes habilitadas, la información oficial remite al sitio www.sanjuan.tur.ar.