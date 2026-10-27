La formación reúne a referentes nacionales e internacionales en la Universidad del Aconcagua y apunta a fortalecer la prevención, la investigación y el intercambio de información entre los servicios penitenciarios.

Cuatro efectivos del SPP participan del Taller Regional sobre Inteligencia Penitenciaria para la Prevención y Desarticulación de Organizaciones Criminales que Operan desde el Sistema Penitenciario. Con la participación de representantes de los servicios penitenciarios de Mendoza, San Luis y La Rioja, y del Servicio Penitenciario Federal.





La apertura estuvo a cargo de la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus; del director general del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Enrique Orellana; y de Gonzalo Escalante, experto en sistemas penitenciarios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También participó la fiscal general con funciones de coordinación del distrito Mendoza, María Gloria André.





Organizada por UNODC, en el marco de su Proyecto contra las Organizaciones Criminales Transnacionales en el Cono Sur, la capacitación aborda la investigación criminal en contextos de encierro, el análisis de la criminalidad en fronteras y cárceles y la cooperación entre instituciones. El programa incluye aportes de organismos especializados en crimen organizado y análisis penitenciario, y propone avanzar hacia una Red Federal de Información Penitenciaria.





La importancia de esta formación responde a un desafío actual: impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los establecimientos de detención. Para ello, resulta fundamental contar con personal preparado para analizar información, reconocer posibles vínculos y maniobras delictivas y aportar elementos a las investigaciones judiciales. El intercambio entre provincias permite, además, abordar un fenómeno que no se limita a una sola jurisdicción.





La participación de los efectivos fortalece su preparación y el intercambio de experiencias con otros equipos del país. Capacitar al personal en inteligencia penitenciaria es apostar por una seguridad que pueda anticiparse a los riesgos y sostener una respuesta coordinada.





Con formación permanente, cooperación y personal cada vez más profesional, el Servicio Penitenciario Provincial continúa fortaleciendo su tarea diaria.