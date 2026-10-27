Vialidad avanza sobre los anillos interno y externo de la autopista y modifica accesos y salidas. Los trabajos también se ejecutan de noche.

La circulación por la avenida de Circunvalación volverá a tener modificaciones por el avance de las obras de repavimentación. Con un tramo ya habilitado en Trinidad, los equipos de Vialidad se trasladarán a otros sectores de la autopista, donde se aplicarán nuevos cortes y desvíos para los automovilistas. La medida alcanza tanto al anillo interno como al externo y obliga a reorganizar los accesos de ingreso y egreso.

La última habilitación corresponde al tramo comprendido entre las calles General Acha y Urquiza. Una vez finalizada esa etapa, los trabajos continuarán en el anillo interno y los conductores deberán abandonar la autopista por la salida de calle 9 de Julio. Para retomar el recorrido, deberán circular por el lateral hasta el acceso ubicado después de la avenida Ignacio de la Roza.

Cambios en el anillo externo Los ajustes también alcanzan al anillo externo, donde se extendió el sector intervenido. Antes, la salida se realizaba por calle Mendoza y el regreso podía efectuarse a la altura de avenida Libertador; ahora, el ingreso habilitado se encuentra pasando calle 9 de Julio. La modificación responde a la progresión de los trabajos y a la necesidad de mantener operativa la traza mientras avanza la repavimentación.

Trabajo nocturno En paralelo, las tareas continúan durante la noche. Según informaron las autoridades, las cuadrillas trabajan en turnos que comienzan a las 23 y se extienden hasta las 6 de la mañana. Ese esquema busca sostener el ritmo de obra y reducir el impacto sobre el tránsito en los horarios de mayor circulación.

Ante este escenario, se recomienda a quienes circulen por la Circunvalación prestar atención a la señalización y prever demoras al atravesar las zonas afectadas. El esquema de desvíos quedará sujeto al avance de cada frente de obra y a las habilitaciones parciales que disponga Vialidad.