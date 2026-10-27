El Ministerio de Turismo abrió un encuentro con empresas del sector para ampliar la oferta de vuelos. La agenda incluye rondas de negocios y análisis de demanda no cubierta.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan abrió el martes el V Encuentro Conjunto de Empresas Aerocomerciales, una instancia de trabajo orientada a sumar vuelos hacia la provincia. La reunión busca ampliar la conectividad aérea, con impacto directo en el turismo, la actividad hotelera y la movilidad de pasajeros.

La apertura se realizó en el Salón Cruce de los Andes y fue encabezada por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero. También participaron la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. La presencia de esas áreas refleja el interés provincial en vincular la conectividad con la actividad económica y productiva.

Al encuentro asistieron ejecutivos de diez aerolíneas: Aerolíneas Argentinas, GOL Linhas Aéreas, Flybondi, Plus Ultra, American Jet, Royal Class, Connect Air, Humming Airways, JetSMART y Aviacionline. También participaron representantes de Aeropuertos Argentina. La organización estuvo a cargo de San Juan Bureau, Applause y KL Group, en una agenda que reunió al sector público y a operadores privados.

Datos de movimiento turístico Romero informó que durante 2025 la provincia recibió 372.550 arribos y que para fines de 2026 se proyectan 409.805 arribos, con una variación interanual estimada del 10%. Además, señaló que San Juan captó más de 20 congresos y eventos en el último año y que ocupa el séptimo lugar del país en este tipo de organización. Esos indicadores fueron presentados como respaldo de la estrategia para atraer nuevas frecuencias y rutas.

La comitiva inició la agenda el lunes con una recorrida técnica por el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento y una visita al Teatro del Bicentenario, donde asistieron a la ópera La Traviata. Para el martes quedó prevista una jornada de rondas de negocios y reuniones bilaterales entre las aerolíneas y el Gobierno provincial. En esas conversaciones se analiza la demanda de pasajeros todavía no cubierta y la posibilidad de sumar frecuencias en los próximos meses.

El resultado de esas gestiones dependerá de la evaluación comercial de cada empresa y de la capacidad de sostener nuevas operaciones. Si avanzan los acuerdos, la provincia podría ampliar la oferta de vuelos directos y reducir la dependencia de conexiones a través de Buenos Aires.