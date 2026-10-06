La Policía de San Juan realizó la colación de la primera promoción de Técnicos Superiores en Criminalística. Egresaron 13 integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales.

La Policía de San Juan realizó la colación de la primera promoción de Técnicos Superiores en Criminalística, una instancia que suma personal con formación específica para el trabajo pericial dentro de las fuerzas de seguridad provinciales.

Según la información difundida, 13 integrantes de las Fuerzas de Seguridad de San Juan completaron esta etapa académica. De ese total, 10 pertenecen a la Policía de San Juan y 3 al Servicio Penitenciario Provincial, lo que amplía la capacitación técnica disponible en ambas instituciones.

La criminalística es el área que aplica métodos científicos al análisis de indicios y elementos vinculados con hechos investigados, por lo que la formación de nuevos técnicos tiene incidencia directa en el desempeño operativo y en la producción de evidencia. En ese marco, la promoción se presenta como un paso en la profesionalización del personal destinado a tareas de seguridad y apoyo a investigaciones.

La comunicación oficial planteó que la iniciativa apunta a fortalecer la articulación entre las instituciones de seguridad y educación para dar respuestas más calificadas a la comunidad sanjuanina. El dato relevante es que se trata de la primera promoción de esta carrera dentro de la fuerza provincial, lo que habilita una nueva línea de formación para futuros egresos.

Con esta colación, la provincia incorpora personal con especialización técnica en un campo que suele ser requerido en investigaciones penales y procedimientos periciales. El próximo dato a seguir es si esta experiencia tendrá continuidad con nuevas cohortes en la Policía y el Servicio Penitenciario.