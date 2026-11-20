El gobernador vinculó la fiesta con identidad provincial y actividad económica. Dijo que las exportaciones se duplicaron en su gestión y que hubo más de 400 reuniones comerciales.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 quedó inaugurada este viernes con un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, quien centró su mensaje en la identidad provincial, la proyección productiva y la generación de oportunidades comerciales. Frente a funcionarios, autoridades internacionales y público presente, sostuvo que la celebración trasciende el formato de espectáculo y funciona como instancia de promoción de San Juan. El planteo ubicó a la fiesta dentro de una estrategia de posicionamiento provincial con impacto cultural y económico.

En su discurso, Orrego afirmó que la celebración fue reformulada durante su gestión, con cambios en la fecha y en el enfoque, mediante la incorporación de un foro de ideas orientado a visibilizar la matriz productiva sanjuanina. Según expresó, ese esquema busca abrir espacios de negocios y de intercambio con agregados comerciales, embajadores, cónsules, emprendedores, productores y empresarios. El gobernador definió la fiesta como una herramienta para mostrar la identidad local y, al mismo tiempo, proyectar actividad económica.

Datos económicos

El mandatario informó que, de acuerdo con los datos que mencionó en el acto, durante 2024 las exportaciones provinciales crecieron 66% y que, en el acumulado de su gestión, San Juan duplicó sus ventas al exterior. También señaló que las rondas de negocios pasaron de unas 140 reuniones en 2024 a alrededor de 150 en 2025, mientras que en la edición 2026 se concretaron más de 400 encuentros comerciales. Según el mismo balance, participaron más de 600 empresas.

Producción cultural

Otro tramo del mensaje estuvo dedicado al espectáculo central y a quienes participaron de su realización. Orrego agradeció a artistas, bailarines y equipos de producción que trabajaron en una puesta inspirada en la era triásica y en el patrimonio natural de Ischigualasto. También destacó la participación de niños, adultos mayores, hombres y mujeres en las presentaciones de baile y canto. El reconocimiento formó parte del cierre institucional del acto de apertura.

Emprendedoras y cierre

El gobernador dedicó además un apartado a las mujeres emprendedoras de la provincia y recordó que esta es la tercera edición en la que se elige a la Emprendedora del Sol. En ese punto, valoró a quienes sostienen proyectos y actividades económicas desde el trabajo cotidiano. Hacia el final, destacó la presencia de visitantes de otras provincias y convocó a los sanjuaninos a participar de las tres jornadas de celebración. También afirmó que su equipo de gobierno trabaja en las necesidades actuales y en la planificación del futuro provincial.