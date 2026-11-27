El médico Ian Thomson, de 67 años, fue trasladado este jueves en helicóptero desde Jáchal a la ciudad de San Juan por un cuadro de urgencia que, según las primeras informaciones, habría sido un infarto agudo de miocardio. La derivación se concretó después de que recibiera las primeras atenciones en el Hospital San Roque. El caso puso en marcha un operativo sanitario aéreo para garantizar una asistencia de mayor complejidad. La evolución clínica del paciente quedó pendiente de nuevas novedades.

De acuerdo con lo informado, los profesionales que lo asistieron en el hospital jachallero determinaron la necesidad de trasladarlo a un centro de salud con mayores recursos. Esa decisión respondió a la complejidad del cuadro y a la necesidad de continuar la atención fuera del departamento. En estos casos, la derivación rápida resulta clave para reducir tiempos de respuesta ante emergencias cardiovasculares. La información disponible no precisó un parte médico oficial sobre su estado al cierre de esta publicación.

Evacuación aérea El helicóptero sanitario aterrizó cerca de las 19 en el hospital de Jáchal, donde un equipo médico y de enfermería acompañó al paciente durante el traslado. Luego, la aeronave siguió viaje hasta Pocito, donde aterrizó en el hangar sanitario. Desde ese punto, una ambulancia completó el recorrido terrestre hacia un sanatorio de Capital. El procedimiento combinó traslado aéreo y terrestre para acortar el tiempo de derivación.

La noticia generó preocupación entre vecinos y allegados de Jáchal, donde Thomson es reconocido por su trayectoria profesional y su vínculo con la comunidad. Ese dato explica la rápida circulación de la información en el departamento y el seguimiento del caso. Sin embargo, el único elemento confirmado en el material disponible es la derivación de urgencia y la atención inicial recibida en el hospital local. No se difundieron otras precisiones médicas sobre el diagnóstico definitivo ni sobre la respuesta al tratamiento.

Por el momento, la variable central a seguir es la evolución clínica de Thomson en el sanatorio de Capital. También resta conocer si habrá un parte médico con mayores precisiones sobre el cuadro y el tratamiento indicado. Mientras tanto, el operativo quedó cerrado con la derivación completa desde Jáchal hasta el centro de mayor complejidad. La información oficial sobre su estado sigue siendo la referencia pendiente para las próximas horas.