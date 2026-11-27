Vialidad Nacional informó que todos los corredores siguen habilitados, pero con máxima precaución por lluvias y bajadas de creciente. Pidió no cruzar badenes con agua y respetar la señalización.

Las lluvias intensas que afectan a distintos puntos de San Juan obligaron a reforzar las advertencias para quienes circulan por las rutas nacionales. En un parte difundido este jueves a las 21:15, Vialidad Nacional informó que todos los corredores se encuentran transitables, aunque bajo condición de máxima precaución por las condiciones meteorológicas.

Uno de los sectores que requiere mayor atención es la Ruta Nacional 153, en Sarmiento, donde se registran precipitaciones intensas y bajadas de creciente en la zona de Pedernal. Desde el organismo recomendaron especialmente no intentar cruzar los badenes cuando presentan agua, ya que el caudal puede aumentar de manera repentina.

También hay advertencias para la Ruta Nacional 149, en Calingasta, donde las lluvias generan posibilidad de desbordes. En tanto, sobre la Ruta Nacional 40 Norte se pidió prestar especial atención a los sectores de badenes y evitar cualquier cruce si hay agua sobre la calzada. El resto de los corredores nacionales relevados por el parte oficial también permanece habilitado, aunque con la misma condición de máxima precaución.

Estado de los corredores

La Ruta Nacional 149 (Calingasta) figura como transitable con máxima precaución por lluvias intensas y posibilidad de desbordes. La Ruta Nacional 153 (Sarmiento) presenta bajadas de creciente en Pedernal. La Ruta Nacional 40 Norte, la Ruta Nacional 40 entre Huaco y el límite con La Rioja, la Ruta Nacional 150 entre Jáchal y Rodeo, la Ruta Nacional 150 entre Jáchal e Ischigualasto, la Ruta Nacional 40 Sur entre San Juan y Mendoza, la Ruta Nacional 141 entre San Juan y Chepes y la Ruta Nacional 20 entre San Juan y San Luis también fueron informadas como transitables con máxima precaución.

Recomendaciones

Ante la continuidad de las inclemencias climáticas, Vialidad Nacional recordó que no se deben cruzar badenes con agua, corrientes o material de arrastre. El organismo indicó que, si el nivel del agua impide el paso, corresponde detenerse en un lugar seguro y esperar a que baje o recibir instrucciones del personal vial. Además, pidió disminuir la velocidad, mantener mayor distancia de frenado y evitar maniobras bruscas, debido a que la lluvia reduce la adherencia de los neumáticos sobre el pavimento.

En materia de visibilidad, recomendó circular con las luces bajas encendidas y usar las antiniebla cuando sea necesario. También recordó evitar las luces altas durante las precipitaciones y verificar el funcionamiento de los limpiaparabrisas. Por último, solicitó respetar la señalización preventiva y las indicaciones de los equipos de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional y Policía de San Juan que trabajan en los distintos corredores. Aunque las rutas permanecen habilitadas, las autoridades insistieron en que la presencia de agua en badenes y las posibles crecientes representan un riesgo para la circulación.