Después de más de 21 años buscando respuestas, fue diagnosticada con Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP), una patología que provoca la formación de hueso en músculos, tendones y otros tejidos blandos. Necesita equipamiento médico para preservar su movilidad. Tras siete meses de espera consiguió un andador a través del municipio de Santa Lucía, pero todavía aguarda una silla de ruedas a batería.

Victoria recibió a través del Municipio de Santa Lucìa el andador y espera por la silla de ruedas.

Victoria Molina tiene 24 años, estudia, trabaja y quiere seguir haciendo las mismas cosas que formaban parte de su vida cotidiana. Sin embargo, desde que recibió el diagnóstico de una enfermedad genética extremadamente poco frecuente, su realidad cambió y hoy necesita de distintos apoyos para conservar su movilidad y mantener su autonomía.

Se trata de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP), una patología también conocida como síndrome del hombre de piedra, que provoca que el organismo forme tejido óseo fuera del esqueleto, en lugares donde normalmente no debería existir: músculos, tendones, ligamentos y otras partes blandas del cuerpo.

En el caso de Victoria, llegar a ese diagnóstico llevó más de 21 años. Ahora, además de aprender a convivir con una enfermedad que requiere cuidados específicos, busca que su historia sirva para que otras personas puedan reconocerla a tiempo y no tengan que atravesar un camino tan largo hasta encontrar respuestas.

"Necesito que se viralice mi caso para que a nadie más le pase y también para yo volver a tener mi vida. Soy una chica tranquila que estudia y trabaja y quiero seguir haciéndolo", expresó al explicar por qué decidió contar públicamente lo que está viviendo.

Una enfermedad poco conocida y la importancia de detectarla a tiempo

La FOP es una enfermedad genética muy rara que provoca episodios de formación de hueso en tejidos blandos. Con el avance de la patología, esos procesos pueden limitar los movimientos y afectar progresivamente la movilidad de quienes la padecen.

Por sus características, el diagnóstico temprano resulta fundamental. Reconocer la enfermedad permite planificar los cuidados, evitar intervenciones que puedan desencadenar complicaciones y acompañar a cada paciente de acuerdo con sus necesidades.

Victoria sabe lo que significa pasar años sin conocer el origen de lo que sucede en su cuerpo. Por eso quiere que su experiencia trascienda su situación personal y contribuya a generar conciencia entre las familias, los profesionales de la salud y la comunidad.





El equipamiento que necesita para seguir adelante

En paralelo a su tratamiento y a la adaptación a esta nueva realidad, Victoria necesita elementos que le permitan desenvolverse con mayor independencia. Por ese motivo, en abril comenzó una gestión ante el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia para acceder a un andador y una silla de ruedas a batería, dos dispositivos que no está en condiciones económicas de adquirir por sus propios medios.

La espera se extendió durante más de siete meses y el proceso incluyó distintas instancias de presentación de documentación y seguimiento del expediente.

Finalmente, llegó una primera respuesta. Su mamá recurrió al municipio de Santa Lucía, localidad donde vive la familia, y a través de Graciela Picón, del área de Salud, consiguió gestionar el andador que Victoria necesita para su rehabilitación.

La semana pasada recibió el elemento, una noticia que representó un avance importante después de tantos meses de espera.

Sin embargo, todavía queda un paso fundamental: la silla de ruedas a batería. La gestión iniciada ante Desarrollo Humano continúa pendiente de resolución y, según le informaron a su familia, deberán volver a presentarse la próxima semana para consultar sobre su entrega.

La joven reconoce que haber conseguido el andador representa una solución parcial, pero sabe que todavía necesita completar el equipamiento para afrontar las dificultades que le plantea la enfermedad.

"Quiero seguir haciendo mis actividades rutinarias"

Hay una frase de Victoria que resume el sentido de su pedido y que va mucho más allá de conseguir determinados elementos médicos.

"Quiero seguir haciendo mis actividades rutinarias de antes, ¿con más dificultad ahora? Sí, pero quiero seguir haciéndolas", contó.

No habla de abandonar sus proyectos ni de resignarse a las limitaciones que puede imponerle la enfermedad. Habla de estudiar, trabajar, mantener sus actividades y continuar construyendo su vida con las adaptaciones y los apoyos que necesita.

Por eso decidió utilizar las redes sociales y la difusión pública como una herramienta para que su caso llegue a más personas y, especialmente, para que quienes tienen la posibilidad de acompañarla conozcan su situación.

Su historia también invita a mirar más allá de un diagnóstico poco frecuente. Pone sobre la mesa la importancia de la detección temprana, el acceso a la información, la atención especializada y la disponibilidad de equipamiento médico para quienes conviven con enfermedades que pueden afectar su movilidad.

Victoria tiene 24 años y muchos proyectos por delante. Ya consiguió el primer elemento que necesitaba para su rehabilitación y ahora espera completar el equipamiento que le permita desenvolverse con mayor autonomía.

Su pedido es tan sencillo como profundo: que su enfermedad sea conocida, que otros puedan recibir un diagnóstico a tiempo y que ella pueda seguir estudiando, trabajando y haciendo su vida.