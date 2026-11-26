La militante Victoria Benítez realizó un balance de la marcha del 25N en los estudios de Telesol y cuestionó los recortes presupuestarios en políticas de género a nivel nacional y provincial, en un contexto de tres femicidios registrados en la provincia en menos de cuatro meses.

La militante por los derechos de las mujeres Victoria Benítez visitó los estudios de Telesol tras la marcha del 25 de noviembre para realizar un balance de la jornada y analizar el contexto social de la provincia. Durante la entrevista, remarcó la importancia de la visibilización en el espacio público y advirtió sobre la gravedad de los hechos recientes registrados en San Juan. La movilización se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tres femicidios en cuatro meses

Según Benítez, San Juan atraviesa un escenario que calificó de crítico e inédito en materia de violencia machista, al registrar tres femicidios en menos de cuatro meses. "En San Juan hemos tenido tres femicidios en menos de cuatro meses, la verdad que impensado en nuestra provincia, que se entendía que era una provincia de paz", expresó la referente. La dirigente recordó además la presencia de la madre de Gema, una de las víctimas, en la última marcha realizada en la provincia.

Desfinanciamiento estatal

La dirigente cuestionó el repliegue del Estado y la reducción presupuestaria destinada a la protección de mujeres y diversidades, tanto a nivel nacional como provincial, según su diagnóstico. En ese sentido, apuntó contra decisiones locales como la modificación del área específica de género: "Le cambian el nombre a la Dirección de las Mujeres, Géneros y Diversidad por Dirección de Género. O sea, nos borraron la palabra mujeres de un plumazo y no es menor", afirmó Benítez. La referente consideró que este tipo de cambios administrativos no son neutrales y reflejan, a su criterio, un retroceso en las políticas de género.

Acompañar y falsas denuncias

Benítez defendió la continuidad de herramientas como el programa Acompañar, destinado a la asistencia económica de mujeres en situación de violencia, y repudió los proyectos legislativos vinculados a las falsas denuncias. La militante sostuvo que estos casos representan, según explicó, un porcentaje marginal dentro de las estadísticas oficiales de denuncias por violencia de género. También remarcó la necesidad de un compromiso social cotidiano que incluya la deconstrucción individual y la revisión de conductas entre varones.

Reclamo por la Ley 26.485

Finalmente, la militante instó a sostener el reclamo colectivo frente a la falta de aplicación plena de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. "Nosotras debemos seguir, como sabemos, poniendo el cuerpo, el alma y la pasión y peleando por nuestros derechos", concluyó Benítez, quien remarcó que las agrupaciones continúan organizadas en redes de contención y acompañamiento en las calles. Datos a seguir: para consultas o denuncias por violencia de género, la Línea 144 brinda atención telefónica gratuita las 24 horas.