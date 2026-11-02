El sanjuanino que sobrevivió al choque de trenes en Toledo fue derivado a un centro médico próximo a su casa. Sigue estable y bajo observación.

El sanjuanino Jeremías Conte Grand, que sobrevivió al choque de trenes ocurrido en Toledo, España, fue trasladado en las últimas horas a un hospital cercano a su domicilio para continuar con los controles y la atención médica por las lesiones sufridas.

Según indicaron allegados a la familia, su estado de salud es estable, aunque todavía presenta secuelas físicas del impacto. Entre las lesiones mencionadas figuran el rostro muy inflamado, numerosos cortes y heridas en distintas partes del cuerpo.

Secuelas del accidente El cambio de establecimiento sanitario implica una continuidad del tratamiento en un centro más próximo a su entorno familiar. La derivación ocurre mientras persiste la necesidad de seguimiento médico por las heridas derivadas del siniestro ferroviario.

En paralelo, la situación personal de Conte Grand se agravó por la confirmación de que su hermana, Ana Martina Conte Grand, fue encontrada sin vida después de varios días de búsqueda. Una allegada a la familia señaló: "Está destrozado, no paraba de llorar".

Gestiones en curso Los familiares también iniciaron las gestiones para repatriar los restos de Ana Martina y trasladarlos a San Juan. La misma allegada sostuvo: "Están haciendo todo lo posible para traer el cuerpo para acá".

Por el momento, el cuadro clínico de Jeremías Conte Grand sigue bajo observación y el proceso de repatriación de los restos continúa en trámite, mientras la familia aguarda definiciones sobre los próximos pasos.