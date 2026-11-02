La Municipalidad convocó a emprendedores y prestadores para explotar puestos en el Anfiteatro Buenaventura Luna. Las inscripciones serán del 5 al 9 de noviembre.

La Municipalidad de Jáchal abrirá en los próximos días el proceso de inscripción para la adjudicación y explotación de puestos de venta durante las noches centrales de la 65° Fiesta Nacional de la Tradición, prevista para el 13 y 14 de noviembre de 2026 en el Anfiteatro Buenaventura Luna.

La convocatoria está dirigida a emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios que quieran participar de una de las celebraciones culturales y turísticas de mayor convocatoria de la provincia. Según la información oficial, se trata de espacios destinados a la venta de productos y servicios para los asistentes que concurren cada año al evento.

Requisitos y plazos

Las inscripciones deberán realizarse en la Oficina de Industria y Comercio entre el 5 y el 9 de noviembre. Para anotarse, los interesados deberán presentar copia del DNI, carnet de manipulación de alimentos del titular y la ficha de inscripción correspondiente. Luego, la Municipalidad informará a cada adjudicatario la ubicación exacta y la distribución de los espacios dentro del predio.

Las categorías habilitadas incluyen food trucks, puestos de artículos comestibles, puestos de bebidas, kioscos, juegos infantiles, venta de artículos varios, venta de artículos gauchescos y espacios para concesionarias. La nómina muestra el alcance comercial del operativo y la diversidad de rubros que se habilitarán durante las dos noches principales de la fiesta.

Condiciones de funcionamiento

Los adjudicatarios deberán completar el pago correspondiente hasta el 10 de noviembre y presentar una póliza de seguro por accidentes personales, además de la nómina del personal afectado al puesto. También deberán cumplir con los requisitos de higiene, manipulación de alimentos, seguridad y prevención establecidos por la Municipalidad, Bromatología, Bomberos y la Policía de San Juan.

Entre las condiciones fijadas, se recordó que los puestos gastronómicos no podrán comercializar pasteles, ya que ese producto será exclusivo de los ranchos típicos adjudicados mediante licitación. Además, cada puesto deberá exhibir de manera visible los precios al público y respetar las normativas vigentes en materia de seguridad e higiene. La definición de adjudicatarios y la distribución de espacios quedarán sujetas al cumplimiento de esos requisitos y al cronograma oficial informado por el municipio.