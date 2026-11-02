El Ejecutivo provincial y UDAP, UDA y AMET vuelven a negociar a las 15 en el Centro Cívico. La discusión toma como base la inflación acumulada hasta octubre y la paritaria de julio.

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET retoman este lunes a las 15 la negociación salarial en el Centro Cívico. La reunión tiene como eje revisar los sueldos del sector frente a la inflación acumulada hasta octubre y definir si corresponde una nueva recomposición. El encuentro da continuidad a la paritaria firmada en julio, que dejó prevista la reapertura en esta fecha.

En la previa, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo que el Gobierno escuchará los planteos sindicales. “Nos reuniremos nuevamente con los gremios. Nosotros nos venimos reuniendo con ellos con las paritarias pedagógicas. Tenemos un lenguaje bastante fluido con ellos”, dijo la funcionaria. También señaló que en la mesa se analizará la situación salarial y los reclamos que presenten las organizaciones docentes.

Cuestionamiento de UDA

Antes de la reunión, UDA difundió un comunicado en el que objetó la forma en que el Ministerio de Educación anunció el cronograma de un concurso de ascenso para cargos directivos y de supervisión. El gremio aclaró que no cuestiona la realización del concurso, sino la difusión de fechas sin una resolución previa que respalde el procedimiento. Según la organización, el orden correcto previsto por el Estatuto Docente exige primero la resolución de convocatoria y luego el cronograma.

“Un anuncio sin sustento jurídico no tiene validez legal y solo genera incertidumbre y confusión en los docentes”, sostuvo UDA en el texto difundido. El sindicato recordó además que había pedido ese concurso por expediente desde el inicio de la actual gestión. Hasta el cierre de esta nota, UDAP y AMET no habían informado públicamente sus planteos para la reunión.

Antecedente salarial

La última paritaria entre el Gobierno y los gremios se firmó en julio y fijó los aumentos vigentes hasta octubre. En esa instancia, UDAP y AMET aceptaron la propuesta oficial, mientras que UDA la rechazó. En la votación interna de ese sindicato, el 99,08% de los participantes se pronunció en contra.

Ese acuerdo estableció aumentos escalonados y cambios en distintos componentes del salario docente. Para octubre, el salario neto mínimo garantizado por cargo testigo quedó en $943.999,87, mientras que el básico de un maestro de grado con jornada simple llegó a $516.529,05. Además, se fijó el pago de la Nueva Conectividad San Juan, de $54.085,12 por cargo, y una suba de cuatro puntos en el nomenclador docente.

La negociación de este lunes buscará contrastar esos valores con la inflación acumulada hasta octubre para determinar si corresponde una nueva actualización. El resultado de la reunión se conocerá en las próximas horas y definirá el marco salarial con el que el sector cerrará el año, al menos hasta una eventual nueva convocatoria.