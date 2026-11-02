El gremio de la construcción valoró el inicio de la repavimentación y los barrios anunciados por la Provincia. Espera que las contrataciones se aceleren antes de fin de año.

El gobernador Marcelo Orrego anunció esta mañana el inicio de las obras en la Ruta 150, y el sector de la construcción en San Juan recibió la novedad con expectativa. El anuncio se produjo después de un período prolongado de baja actividad para los trabajadores del rubro. La intervención vial se suma a otros proyectos ya comunicados por el Ejecutivo provincial y abre una nueva etapa de ejecución de obra pública.

Reacción gremial El referente de la UOCRA, Alberto Tovares, sostuvo que el anuncio fue bien recibido por el sector. “Todos los anuncios son buenos y bienvenidos sean”, dijo, al remarcar que la obra de la Ruta 150 y la construcción de 30 barrios anunciada la semana pasada devolvieron expectativa a los trabajadores. Según explicó, la prioridad del gremio es que los procesos de adjudicación avancen para transformar los anuncios en puestos de trabajo concretos.

El proyecto vial prevé la intervención de 22 kilómetros entre Las Flores y Colola, además de obras complementarias de seguridad y derivadores de tránsito. De acuerdo con lo informado, la obra forma parte de un paquete de infraestructura que busca reactivar la actividad en distintos frentes. Para la construcción local, el dato relevante es que la ejecución efectiva depende ahora del ritmo de contratación y del ingreso de las empresas al terreno.

Actividad y empleo Tovares señaló que, en reuniones recientes con el Ministerio de Infraestructura, le confirmaron que 11 empresas ya comenzaron tareas preliminares en los barrios anunciados la semana pasada. Según indicó, esta semana arrancan con cierres perimetrales y cartelería en diversos proyectos habitacionales, y en 20 días más comenzarían los desembolsos de los anticipos financieros. El gremio estima hoy entre 1.000 y 1.200 trabajadores activos, concentrados sobre todo en la terminación de obras ya iniciadas.

La cifra actual contrasta con los años de mayor ocupación en la provincia. En 2011, la obra pública y la minería llegaron a movilizar unos 11.000 obreros, según el recuerdo gremial citado por Tovares. En paralelo, la UOCRA calcula un promedio de dos trabajadores por vivienda en la etapa inicial de obra, por lo que el plan de 2.240 viviendas anunciado por el Gobierno provincial podría generar más de 4.400 empleos, mientras que en las obras viales la cantidad dependerá de la instalación de las empresas y del avance de cada frente.

Perspectivas de cierre de año El dirigente sostuvo que el sector espera que las contrataciones comiencen antes de las fiestas de fin de año. También advirtió que hay operarios que llevan dos años y medio sin trabajo continuo, por lo que la reactivación tiene impacto directo sobre salarios, aguinaldo y vacaciones. Tovares aclaró, además, que el gremio optó por ser prudente con las cifras de contratación para no generar falsas expectativas. El próximo dato a seguir será el avance de las adjudicaciones y el inicio efectivo de los desembolsos previstos para los barrios.