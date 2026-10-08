La UTA levantó el paro en San Juan luego de que las empresas prometieran pagar este viernes los retroactivos adeudados. La negociación siguió en conciliación obligatoria.

En la tarde de este jueves, los colectivos comenzaron a volver a circular en San Juan después de más de 24 horas sin servicio de transporte público. La reanudación se produjo tras un acuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del sector, que destrabó el conflicto salarial. El entendimiento permitió restablecer un servicio esencial para la movilidad cotidiana de trabajadores, estudiantes, pacientes y personal de salud.

Según lo informado, las empresas se comprometieron a abonar este viernes 9 de octubre los retroactivos reclamados por los trabajadores. A partir de esa promesa, la conducción gremial resolvió levantar la medida de fuerza. El dato central del acuerdo fue la regularización de una deuda salarial que había motivado la paralización del sistema.

Negociación en Trabajo

Las conversaciones se desarrollaron en la Subsecretaría de Trabajo, donde las partes buscaron una salida al conflicto. La instancia se dio en el marco de la conciliación obligatoria, un procedimiento administrativo que busca frenar medidas de fuerza mientras se negocia una solución. En ese contexto, el acuerdo evitó que la disputa escalara a una nueva instancia judicial.

Posibles sanciones

De acuerdo con lo informado, se analizará si corresponde aplicar algún apercibimiento por el incumplimiento de esa instancia. Esa definición quedará sujeta a la evaluación de la autoridad laboral, que deberá determinar si existieron infracciones al marco vigente. Mientras tanto, la circulación de las unidades comenzó a normalizarse de manera progresiva en la provincia.

La reanudación del servicio dejó pendiente el cumplimiento efectivo del pago comprometido para este viernes. Ese punto será el que permita verificar si el acuerdo alcanzado en la negociación se traduce en la regularización definitiva del conflicto.